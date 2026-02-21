Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春晚新面孔｜39岁靓女主持刘心悦一夜爆红 网民：这些年深藏不露？

即时中国
更新时间：18:20 2026-02-21 HKT
发布时间：18:20 2026-02-21 HKT

今年央视春晚，除了一众资深主持外，一位名叫刘心悦的新面孔成功抢镜，除了样靓有气质，其自然随和的「台型」亦引发网民热烈讨论，更令她一夜爆红。

粉丝神预言：早晚登春晚

春晚播出后，39岁的刘心悦社交平台粉丝人数急升，不少网民涌入留言，大赞其主持风格「自然唔做作」，「睇得好舒服」，而且「样靓有气质」。更有网民搞笑地留言：「刘心悦，这些年你都在哪藏著来？」翻查其旧帖，原来早有粉丝独具慧眼，几年前已「神预测」她终会登上春晚大舞台。

相关新闻：春晚效应｜四大分会场食正热潮 秒变旅游打卡热点

相关新闻：央视马年春晚︱机械人醉拳「武BOT」技惊四座 订单暴增150%

翻查资料，刘心悦1987年于吉林出生，毕业于浙江传媒学院。她曾自爆，自己读到大学二年级时才「胆粗粗」决定转科，改读播音主持，形容此举「有啲虎，亦有啲酷」（有点猛，也有点帅）。

相关新闻：央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌

先后六次主持辽视春晚

刘心悦的事业于2009年由浙江电视台起步，2012年转投辽宁电视台，并由2019年起，先后六次担任辽宁卫视春晚主持，经验相当丰富。最令业内印象深刻，莫过于2023年春晚展现的「3秒救场」奇迹。当时面对技术突发状况导致的节目空白，他神色自若地即兴发挥过年诗词，不仅填补尴尬期，还让节奏衔接得天衣无缝。去年，她参加央视主持人大赛，凭实力勇夺银奖，成功敲开央视大门，最终在今年踏上全国瞩目的春晚舞台。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
2小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
9小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
8小时前
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？
影视圈
5小时前
台湾有网民指亲戚在香港转机时被海关偷护照，引发强烈质疑后才道歉。
台网民「屈」香港海关偷亲戚护照 遭围剿发文认衰
两岸热话
9小时前
荃湾湾景广场 宽敞大厅富空间感 邻近荃湾西站
荃湾西3房户叫价890万 大厅宽敞富空间感 邻近荃湾西站海滨长廊｜笋盘
笋盘推介
8小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
1小时前
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
野猪年初二夜袭马鞍山营地 偷入捣乱帐篷神奇飘浮式翻起 长发女受惊因一事大哭｜Juicy叮
时事热话
6小时前
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT