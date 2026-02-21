春晚新面孔｜39岁靓女主持刘心悦一夜爆红 网民：这些年深藏不露？

今年央视春晚，除了一众资深主持外，一位名叫刘心悦的新面孔成功抢镜，除了样靓有气质，其自然随和的「台型」亦引发网民热烈讨论，更令她一夜爆红。

粉丝神预言：早晚登春晚

春晚播出后，39岁的刘心悦社交平台粉丝人数急升，不少网民涌入留言，大赞其主持风格「自然唔做作」，「睇得好舒服」，而且「样靓有气质」。更有网民搞笑地留言：「刘心悦，这些年你都在哪藏著来？」翻查其旧帖，原来早有粉丝独具慧眼，几年前已「神预测」她终会登上春晚大舞台。

翻查资料，刘心悦1987年于吉林出生，毕业于浙江传媒学院。她曾自爆，自己读到大学二年级时才「胆粗粗」决定转科，改读播音主持，形容此举「有啲虎，亦有啲酷」（有点猛，也有点帅）。

先后六次主持辽视春晚

刘心悦的事业于2009年由浙江电视台起步，2012年转投辽宁电视台，并由2019年起，先后六次担任辽宁卫视春晚主持，经验相当丰富。最令业内印象深刻，莫过于2023年春晚展现的「3秒救场」奇迹。当时面对技术突发状况导致的节目空白，他神色自若地即兴发挥过年诗词，不仅填补尴尬期，还让节奏衔接得天衣无缝。去年，她参加央视主持人大赛，凭实力勇夺银奖，成功敲开央视大门，最终在今年踏上全国瞩目的春晚舞台。