15公斤「利是」︱山东舅舅年夜饭 搬值$32万银砖做压岁钱

即时中国
更新时间：17:20 2026-02-21 HKT
发布时间：17:20 2026-02-21 HKT

山东临沂有一名舅舅与家人吃团年饭当晚，搬出重15公斤，约值32万港元的银砖，送给5岁外甥女做压岁钱，消息震动网络。不过，小女孩母亲事后澄清，银砖过于贵重，已经退回弟弟。

山东网民「邵邵」年初一发片，分享弟弟送给女儿的压岁钱，片中可见，「邵邵」的弟弟用肩膀扛著一块巨形银砖，坐在梳化后，一名小女孩向他叩头请安。由于银砖太过沉重，达到15公斤，男子亦不敢直接交到外甥女的手上，只把超份量的「压岁钱」放在一个垃圾筒上，托著银砖。

影片惹来网民热议，有人羡慕，也有人担心这种土豪表达方法，会对小童价值观有不良影响。

片主20日再发片，解释团年饭当晚，弟弟喝了酒，一时兴起便走到家外从车上搬来银砖，说要送给一向视如亲生的外甥女做压岁钱，大家也只是当作开玩笑。

「邵邵」指，由于银砖太贵重，事后已退回给弟弟，只肯收弟弟另一块约值千元人民币的银块做压岁钱。

白银于发稿时每公斤$21,295，15公斤的银砖，约值32万港元。

 

 

