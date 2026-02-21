赤口冲突︱河南平顶山「电鸡」碰撞 大妈召儿媳拖鞋狂掴15岁女︱有片

河南平顶山一宗「电鸡（电动单车）」碰撞事故，演变成网上激愤事件，事故中1名15岁女童驾「电鸡」碰到一名大妈，双方争执，大妈即召来儿媳，二人用砖头掟、拖鞋狂掴耳光及脚踢女孩，令少女变「猪头」。警方指，已对涉事夫妇采强制措施。

眼睛被打至骨折变「猪头」

据网上流传的影片显示，年初三（19日）赤口，晚上约7时40分，河南平顶山郏县茨芭镇一条马路，有两辆「电鸡」翻侧在地，1名大妈坐于地上，1名少女背对镜头坐在地上。

相关新闻：2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片

少女遭面前一对穿黑衣男女不断殴打，包括女方用脚踢，男方不断持拖鞋掴面等，少女过程中全无还手闪避。

事后有自称是少女的姐姐发文，指当晚妹妹与大妈发生碰撞后，对方不断辱骂，妹妹还口后，大妈便召唤儿子及儿媳前来，儿子一到，便拿起砖头掷向妹妹头，之后即如影片所见，不停殴打妹妹。

期间有路人看不过眼阻止，包括一名抱著女孩的女子劝阻，同样遭这对夫妇打骂。

少女据称被打致眼窝骨折，脾胃损伤，脸部被打得「不成人样」。

涉事夫妇遭刑事强制措施

事件迅即激起网民愤怒，指普通一宗交通事故，大妈竟召来儿子当街疯狂殴打少女，行为令人发指，要求警方追究严惩。事件不断发酵，成为21日的微博热搜首位。



相关新闻：内蒙男子喂猫惹争执 遭邻居狂捅要害亡

21日茨芭镇人民政府发通报，指茨芭镇杨某与丁某洛因电动二轮车碰撞引发口角。杨某儿子刘某飞、儿媳韩某娜到达现场后，对丁某洛同行的姐姐丁某乐及现场人员郭某、张某凡、薛某源进行辱骂、殴打。

目前，公安机关已对犯罪嫌疑人刘某飞、韩某娜采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。