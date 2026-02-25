「电鸡」碰撞︱平顶山15岁女当街被狂殴 涉事夫妇寻衅滋事遭批捕︱有片

河南平顶山一宗「电鸡（电动单车）」碰撞事故，演变成网上激愤事件，事故中1名15岁女童驾「电鸡」碰到一名大妈，双方争执，大妈即召来儿媳，二人用砖头掟、拖鞋狂掴耳光及脚踢女孩，令少女变「猪头」。警方指，已对涉事夫妇采强制措施。2月24日，被打女孩丁某母亲向内媒《华商报》「大风新闻」透露，丁某于22日苏醒，警方对丁某进行伤情鉴定，结果为轻伤二级，「女儿苏醒后，一直默默掉眼泪。」



事件广受社会关注下，郏县人民政府24日再发公报，指郏县人民检察院以涉嫌「寻衅滋事罪」对涉嫌殴打少女的夫妇对刘某飞、韩某娜批准逮捕。

眼睛被打至骨折变「猪头」

据网上流传的影片显示，年初三（19日）赤口，晚上约7时40分，河南平顶山郏县茨芭镇一条马路，有两辆「电鸡」翻侧在地，1名大妈坐于地上，1名少女背对镜头坐在地上。

少女遭面前一对穿黑衣男女不断殴打，包括女方用脚踢，男方不断持拖鞋掴面等，少女过程中全无还手闪避。

事后有自称是少女的姐姐发文，指当晚妹妹与大妈发生碰撞后，对方不断辱骂，妹妹还口后，大妈便召唤儿子及儿媳前来，儿子一到，便拿起砖头掷向妹妹头，之后即如影片所见，不停殴打妹妹。

期间有路人看不过眼阻止，包括一名抱著女孩的女子劝阻，同样遭这对夫妇打骂。

少女据称被打致眼窝骨折，脾胃损伤，脸部被打得「不成人样」。

涉事夫妇遭刑事强制措施

事件迅即激起网民愤怒，指普通一宗交通事故，大妈竟召来儿子当街疯狂殴打少女，行为令人发指，要求警方追究严惩。事件不断发酵，成为21日的微博热搜首位。



21日茨芭镇人民政府发通报，指茨芭镇杨某与丁某洛因电动二轮车碰撞引发口角。杨某儿子刘某飞、儿媳韩某娜到达现场后，对丁某洛同行的姐姐丁某乐及现场人员郭某、张某凡、薛某源进行辱骂、殴打。

目前，公安机关已对犯罪嫌疑人刘某飞、韩某娜采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。

对方至今未道歉

2月24日，被打女孩丁某母亲向内媒《华商报》「大风新闻」透露，此前一直处于半昏迷状态的丁某，已于2月22日苏醒。事发至今，对方都没有就殴打女儿的事道歉。

李女士表示，医生说，女儿的视力、听力暂时没检查出太大问题，可能需要时间恢复，但女儿一直说自己头疼、肚子疼，确诊是眉骨骨裂。苏苏至今丁某不愿见人，晚上睡著时，会突然伸手乱抓。医院还给孩子安排了心理医生

「事发后，曾有传言说，刘某飞家有势力，案件最后会不了了之，但我相信公安机关会给孩子一个公道。」李女士说，视频在网络引发关注，郏县有关部门的领导说，警方已经介入，会给他们一些时间，给女儿一个交代，「23日，民警告诉我，孩子做的伤情鉴定出结果了，构成轻伤二级。案件将进一步推动处置。」

对于刘某飞对丁某造成的伤害，是否考虑民事索赔？李女士说，「目前，只关注刘某飞能否受到应有的制裁，一定会给女儿讨回公道。」