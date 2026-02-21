妈祖巡游︱赞助商掟钱捧「耀祖」神明不认 湛江女乩童喊样感动全网

广东湛江东海岛石拾村大年初二举行妈祖巡游，但疑有赞助商花大钱，让自己完全不懂仪式的亲属小男孩临时顶替扮妈祖致出现神轿抬不起等灵异事件，吓得主办单位急急强请原来众望所归的女乩童「上轿」，女乩童的含泪委屈样在网上热传，惹来全国网民安慰打气，短片账号粉丝3日突破45.5万，急增10万以上。

连掷8次「怒杯」

据网上消息，石拾村的妈祖巡游，近年也是由有「小妈祖」之称的女乩童林梓童，负责上神轿担任妈祖角色，完全熟悉流程及仪式，是当地公认的最佳人选。

大年初二（18日），石拾村在妈祖巡游开始前夕，才突然换上另一约7、8岁的小男童上轿，取代林梓童。有传，完全不懂仪式的小男童的亲戚，是巡游赞助商在出发前才疑以十万计巨款，夺得「上轿」权，令小男童被网民戏称为「耀祖（网梗，讽刺重男轻女）」。

巡游临时换人顶替后，即出现连环怪事，除了神轿抬不动外，掷圣杯还连续出8次「怒杯」，被视为大凶之兆，令仪式无法进行。

由于疑由「耀祖」顶替林梓童，触怒了神灵，主办方于是派人强行再请林梓童上轿。林梓童对被临时撤下觉得不被尊重，起初极为抗拒，并含泪质问顶替她的男童是谁，又指大会不是诚心请她，拒绝上轿。



网上影片可见，林梓童当时明显抗拒回去「执烂尾」，但在一群穿公背心的工作人员近乎抬起架走，林梓童一度痛哭，被身旁一名壮硕女子强逼上香，准备上神轿。网上有传，过程中曾有人恐吓林梓童如不就范，她的父母再不能在村内立足。而顶替事件涉及当地土豪许家。

最终，林梓童被硬拖出去，与小男童一起在轿上完成仪式。

事件引发网民极大争议，令话题一度成为热搜，绝大部份网民也替林梓童不值，为她委屈落泪感到心疼，质疑主办方见钱眼开放任「耀祖」上轿，要求公开背后涉及的资本。

舆情不断发酵下，林梓童20日晚发短片报平安，呼吁网民不用担心她，和对事件有太多讨论，表示「我很好」让大家放心。