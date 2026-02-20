除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片

农历新年本应家家户户团圆，但湖北宜昌一个家庭就遇上「有家归不得」的窘境。除夕晚（16日）一家人外出食团年饭，中途返家取物时，惊觉全屋无人带锁匙，过年期间更难找锁匠求助，一度在门外徬徨。幸好，家中「主子」化身救星，在短短5分钟内成功开门，化解危机。

「开门神技」曾是烦恼

综合内媒报道，户主胡女士一家在除夕夜被反锁门外，束手无策之际，有人灵机一触，想到可让同样在门外的猫咪帮忙。他们随即将猫咪从窗户送回屋内，再利用猫咪最爱的零食「猫条」在门外引诱。在美食的驱使下，猫咪果然不负众望，熟练地跳上门柄，仅约五分钟便成功打开大门，让全家得以入屋。

户主胡女士事后表示，这只醒目猫咪今年5岁，平时在家已懂得自行开门，此「技能」曾一度令家人感到困扰。没想到今次牠的「绝技」竟能大派用场，立下大功。为奖励这位「英雄」，家人已即时送上「猫罐头」重赏。

事件在网上传开后，不少网民大赞猫咪聪明绝顶，「简直是猫界天才，要加多几个罐罐！」、「主子：无左我你地点算？」亦有人提醒，既然猫咪懂得开门，平时在家中最好把门反锁，以免走失。