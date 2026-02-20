春晚效应｜四大分会场食正热潮 秒变旅游打卡热点

今年央视春晚的热度，由电视萤幕一路烧到线下！哈尔滨、义乌、合肥、宜宾四大分会场，凭借惊艳全球的特色舞台，成功上演一场「吸睛变吸金」的大龙凤，将春晚的「超级流量」变现为实实在在的游客「留量」同消费增量。一时间，「睇春晚」变成「游春晚」，到各地「打卡」春晚同款靓景，成为今年新春最潮的文旅行程。

酒店预订倍增

据内媒报道，春晚一播完，四个分会场的网上搜索量即时直线飙升，酒店预订量翻倍，接待人次创新高。其中，宜宾的搜索指数同比激增超过1.5倍；合肥的热门商圈酒店预订量更按年增长超过一倍。哈尔滨和义乌则成功吸引更多外国客，分别跻身春节最受欢迎入境游城市，以及入境游热度「弹起」榜。

宜宾 精心打造12个「春晚同款」打卡点。

合肥三河古镇，吸引众多年轻人来游玩。

义乌精心推出166场「跟著春晚游义乌」春节文旅体验活动。

哈尔滨冰雪大世界舞台区，轮番上演「春晚舞台区冰雪秀」。

四地政府顺势火速推出各式「跟住春晚去旅行」的攻略，奇招尽出吸客：

宜宾： 精心打造12个「春晚同款」打卡点，游客可一边品尝燃面、李庄白肉等地道美食，一边沉浸式体验川南民俗。

合肥： 将春晚的「鱼灯巡游」升级为春节限定文旅产品，每晚千人举灯巡游三河古镇，重现晚会盛景，大受年轻人欢迎。

义乌： 将「春晚客厅」等场景最大程度保留，设立多个「同框」打卡点，让游客感受义乌老街的变迁与温情。

哈尔滨： 在冰雪大世界舞台区，轮番上演「春晚舞台区冰雪秀」，加上外国艺术团的T台表演，为冰城再添异国风情。

专家：文旅融合新范式

分析指出，今次四大分会场的成功，标志著一个全新的文旅融合模式。地方政府食正春晚这个「超级IP」，不再是单纯提供「一次性」的节目场地，而是将其巨大的曝光率，巧妙地转化为可持续的城市品牌资产，将人气变为财气，为各地如何利用大型盛事带动经济，提供了极具参考价值的「功课」。