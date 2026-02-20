Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新西兰知名华人博主街头直播 遭青少年围殴掠财︱有片

即时中国
更新时间：10:20 2026-02-20 HKT
发布时间：10:20 2026-02-20 HKT

新西兰知名华人直播主贾星，14日当晚在奥克兰街头直播期间，遭多名青少年乱入「扮共舞」，之后突然向贾星施袭，寡不敌众的贾星被打断鼻骨，鲜血直流，身体多处受伤，两部直播的手机被抢走。中国驻奥克兰总领馆指，已第一时间慰问伤者，并要求当地警方切实保障中国公民权益。

假装加入跳舞趁机抢劫

综合网上消息及新西兰媒体，贾星是新西兰的知名博主（ID:神不在纽西兰），来自贵州毕节的他，常在街头直播与当地居民跳舞，在抖音有粉丝93万。

事发于情人节深夜，贾星在奥克兰市中心码头进行直播，有逾十名青少年乱入，一起在街头跳舞，期间不断将贾星挤出镜头到后排，当贾星发现情况异常时，众青少年突然动手围殴贾星，并抢走直播用的两部手机及背包。

鼻骨折断需做手术

贾星一度反抗及追赶，但反被众人逼入死角施暴，最终，贾星被打断鼻骨，双手满是鲜血，身体也多处受伤。贾星遇袭后，获3名热心青年途人帮助报警，约10分钟后警方赶到将其送院治疗。

由于案发时正在直播，过程被观众目睹，事后，贾星翻看平台资料，当时线上人数近6000人，直播的曝光量达到57.2万。

贾星向当地媒体表示，之前已预订机票在2月底回中国，结束在新西兰的3年生活，事件令他严重失眠，常浮现遇袭时的恐怖画面。

原定2月底回国

他表示，新西兰公立医院等待手术的名单很长，由于签证即将过期，担心无法在离境前获得治疗。贾星又指，如先回中国，将令案件后续追诉变得更加困难，凶徒随时因而逍遥法外。

当地警方16日回复媒体表示，正在追缉涉案疑犯。

中国驻奥克兰总领事馆20日发文，表示关注有中国公民近日遇袭事件，已第一时间向奥克兰警方表达严重关切，要求尽快依法、公正、严肃调查处理，切实保障中国公民正当合法权益。

总领事馆又指，已致电受害者，转达陈世杰总领事的亲切慰问，并为受害者提供必要的领事保护与协助。

 

