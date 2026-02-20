中国风︱小语种导游供不应求 日薪涨至2500元

春节期间外国游客来华大增，对于外语导游的需求急增，尤其是新兴或小众客源市场面临导游供不应求的局面。上海一间旅行社的双语导游称，以兼职导游为例，春节期间的导游服务价格约上涨50%。

入境游散客占80%以上

「一般初级、中级的英语导游正常的服务价格为一天800至1000元（人民币，下同），旺季可能会上浮10%，」国家金牌导游、京骑文化联合创始人窦俊杰对《新京报》表示，如葡萄牙语、阿拉伯语、意大利语等小语种，服务费甚至涨至2500元/天。



他表示，欧美游客一般会提前3到6个月预订服务，「到现在，我们团队的入境游定单已经比去年同期翻了一倍，多了一百多个团。」面对导游人才紧缺的问题，窦俊杰所在的公司去年底启动培训，目前已开展三期。

值得注意的是，随着免签政策的优化、社交媒体的传播以及旅行规划工具的普及，外国旅客更多地以自由行、小团体、订制游的方式进入中国。中国旅游研究院报告指出，中国入境游人群呈现显著的散客化，已经占到80%以上。

针对散客的不同要求，内地旅行社不断地调整路线，推出一些更具沉浸感与体验性的小众主题产品。