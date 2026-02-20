Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国风︱小语种导游供不应求 日薪涨至2500元

即时中国
更新时间：08:50 2026-02-20 HKT
发布时间：08:50 2026-02-20 HKT

春节期间外国游客来华大增，对于外语导游的需求急增，尤其是新兴或小众客源市场面临导游供不应求的局面。上海一间旅行社的双语导游称，以兼职导游为例，春节期间的导游服务价格约上涨50%。

入境游散客占80%以上

「一般初级、中级的英语导游正常的服务价格为一天800至1000元（人民币，下同），旺季可能会上浮10%，」国家金牌导游、京骑文化联合创始人窦俊杰对《新京报》表示，如葡萄牙语、阿拉伯语、意大利语等小语种，服务费甚至涨至2500元/天。

他表示，欧美游客一般会提前3到6个月预订服务，「到现在，我们团队的入境游定单已经比去年同期翻了一倍，多了一百多个团。」面对导游人才紧缺的问题，窦俊杰所在的公司去年底启动培训，目前已开展三期。

值得注意的是，随着免签政策的优化、社交媒体的传播以及旅行规划工具的普及，外国旅客更多地以自由行、小团体、订制游的方式进入中国。中国旅游研究院报告指出，中国入境游人群呈现显著的散客化，已经占到80%以上。

针对散客的不同要求，内地旅行社不断地调整路线，推出一些更具沉浸感与体验性的小众主题产品。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
19小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
11小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
12小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
18小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
18小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
15小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
13小时前