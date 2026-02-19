气温急升至零度以上 哈尔滨冰雪大世界周五、六临时闭园

黑龙江著名景区哈尔滨冰雪大世界发布关于调整运营时间的公告，称由于近两日气温升高至0℃以上，将对园区内的冰雪景观产生一定的影响，决定临时闭园2天。

公告称，根据哈尔滨市气象台发布的天气预报，近两日气温升高至0℃以上，为了保障游客的安全和游玩体验，第27届哈尔滨冰雪大世界将对运营时间及后续入园票价进行调整。

正月初四、初五将临时闭园，已购票人士可通过原购票渠道申请全额退款。初步计划初六下午5时恢复运营，营业时间延长至当日24时。重新开园后标准成人票下调为每张228元，优待票下调为每张168元。

黑龙江省气象局预计，2月19日至21日，黑龙江省将迎来一次明显升温过程，3天累计升幅达10至12℃，部分地区可达13至15℃。2月20日黑龙江省最高气温普遍升至0℃附近，21日升至最高，南部最高气温6至8℃，局地可达8至10℃。