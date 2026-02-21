Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2初中生扶自炒妇遭索赔¥22万 原告方已撤诉︱有片

即时中国
更新时间：21:49 2026-02-21 HKT
发布时间：21:49 2026-02-21 HKT

在福建，一宗疑似「碰瓷」的事件再次点燃了社会对于「扶不扶」的激烈辩论。福建有2名初中女生，好心扶起骑单车摔倒的老妇，却被警方定为次要责任，遭索偿22万元（人民币，下同），事件让家属与大众难以接受。据风芒新闻报道，2月21日，事件中的女孩母亲郑女士表示，目前事情已经妥善处理，原告方已撤诉，此前发布的抖音和朋友圈相关内容也已删除，不希望再占用公共资源。

据「中安在线」此前报道，事件发生于去年3月，闭路电视画面显示，一名老妇骑著单车在拐弯时，因重心不稳自行摔倒。此时，两名骑著电鸡（电动车）的初中女生从旁经过，目睹情况后一度犹豫，但最终还是决定上前将妇人扶起。

福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线

其中一名女孩的母亲郑女士表示，交通警察在处理此事时，竟判定两名女孩应承担次要责任。近日，她们更收到了法院的传票，摔倒的老妇人对她们提起诉讼，要求赔偿超过22万元。

郑女士指，事件对孩子产生严重心理阴影，以后再不敢帮助别人。

事件曝光后，网民纷纷质疑交警的次责判定理据，认为老妇是自身重心不稳才跌倒，与2名女生没有关系，又认为事件再次证明在中国不能做好心，帮助摔倒的人。

截至目前，当地警方尚未对大众质疑的「次要责任」判定做出任何公开说明。

据悉，该案原定于2月26日上午在灵川法庭开庭审理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
5小时前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
11小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
6小时前
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
生活百科
10小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
4小时前
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影视圈
7小时前