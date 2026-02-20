Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片

即时中国
更新时间：13:00 2026-02-20 HKT
发布时间：13:00 2026-02-20 HKT

在福建，一宗疑似「碰瓷」的事件再次点燃了社会对于「扶不扶」的激烈辩论。福建有2名初中女生，好心扶起骑单车摔倒的老妇，却被警方定为次要责任，遭索偿22万元（人民币，下同），事件让家属与大众难以接受。

据「中安在线」报道，事件发生于去年3月，闭路电视画面显示，一名老妇骑著单车在拐弯时，因重心不稳自行摔倒。此时，两名骑著电鸡（电动车）的初中女生从旁经过，目睹情况后一度犹豫，但最终还是决定上前将妇人扶起。

福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线
福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线

其中一名女孩的母亲郑女士表示，交通警察在处理此事时，竟判定两名女孩应承担次要责任。近日，她们更收到了法院的传票，摔倒的老妇人对她们提起诉讼，要求赔偿超过22万元。

郑女士指，事件对孩子产生严重心理阴影，以后再不敢帮助别人。

事件曝光后，网民纷纷质疑交警的次责判定理据，认为老妇是自身重心不稳才跌倒，与2名女生没有关系，又认为事件再次证明在中国不能做好心，帮助摔倒的人。

截至目前，当地警方尚未对大众质疑的「次要责任」判定做出任何公开说明。

据悉，该案将于2月26日上午在灵川法庭开庭审理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
22小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
19小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
19小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
21小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
14小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
5小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
21小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
15小时前