2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片

在福建，一宗疑似「碰瓷」的事件再次点燃了社会对于「扶不扶」的激烈辩论。福建有2名初中女生，好心扶起骑单车摔倒的老妇，却被警方定为次要责任，遭索偿22万元（人民币，下同），事件让家属与大众难以接受。

据「中安在线」报道，事件发生于去年3月，闭路电视画面显示，一名老妇骑著单车在拐弯时，因重心不稳自行摔倒。此时，两名骑著电鸡（电动车）的初中女生从旁经过，目睹情况后一度犹豫，但最终还是决定上前将妇人扶起。

福建2名初中女生扶起跌倒的妇人，遭对方索赔逾22万人民币。中安在线

其中一名女孩的母亲郑女士表示，交通警察在处理此事时，竟判定两名女孩应承担次要责任。近日，她们更收到了法院的传票，摔倒的老妇人对她们提起诉讼，要求赔偿超过22万元。

郑女士指，事件对孩子产生严重心理阴影，以后再不敢帮助别人。

事件曝光后，网民纷纷质疑交警的次责判定理据，认为老妇是自身重心不稳才跌倒，与2名女生没有关系，又认为事件再次证明在中国不能做好心，帮助摔倒的人。

截至目前，当地警方尚未对大众质疑的「次要责任」判定做出任何公开说明。

据悉，该案将于2月26日上午在灵川法庭开庭审理。