杨利伟：首批太空人已在去年10月停航
更新时间：08:00 2026-02-19 HKT
发布时间：08:00 2026-02-19 HKT
中国首位太空人杨利伟透露，中国第一批太空人已在2025年10月停航。他同时表示，如果祖国需要，他们还可以复飞，「从条件上是没有问题的」。
2012年，杨利伟曾在央视《开讲啦》节目表示，想挑战成为世界最年长的太空人，希望77岁时还能翱翔天际。
现任中国载人航天工程副总设计师
2月14日晚，60岁的中国载人航天工程副总设计师杨利伟在《开讲啦》节目解释，第一批太空人已经根据相关规定，在2025年10月份停航。但他同时表示，如果祖国需要，他们还可以复飞。
当主持人撒贝宁问起，私下里有没有为了登月而偷偷锻炼以保持状态时，杨利伟明确地回答，一定要保持。
节目中，杨利伟还回忆了自己2003年乘坐神舟五号返回途中，曾误以为舷窗玻璃开裂的经历。他说，其实当时是舷窗外的防烧蚀材料烧出了裂纹，但那一刻确实「冒汗」了，直到另一边窗户出现了同样的情况，他反而安定了下来。
