Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北烟花店初二爆炸12死5属未成年 应管部派明查暗访组全国排查 ︱有片

即时中国
更新时间：20:20 2026-02-18 HKT
发布时间：17:27 2026-02-18 HKT

湖北宜城初二发生烟花爆竹爆炸事故，一家烟花爆竹售卖门店起火，造成12人死亡，当中5人未成年。事故后，应急管理部宣布将派明查暗访组到各地排查烟花爆竹的安全。

11人入店买烟花遇难

央视新闻报道，事发地点为襄阳市宜城市郑集镇金铺村四组12号的千和百货店。周三（18日）下午2时许该店起火爆炸，过火面积约100平方米。

网传现场影片所见，爆炸威力强大，大量浓烟从门店涌出，期间大量爆竹不断被引燃，有民众尝试附近，亦有民众在门店外围观。当局派出多辆消防车到场，并封锁现场。事发原因正在进一步调查。

19日，官方于记者会上公布，经调查，死者中除1人为经营者林某外，其他11人均是购买烟花爆竹的顾客，分别来自四川成都的3人、钟祥市胡集镇的4人、宜城本地人4人。

事故发生后，国务院安委会办公室、应急管理部在18日召开会议，要求务必加强烟花爆竹全链条安全监管，严防各类事故发生，并将派出明查暗访组到全国各地排查。

相关新闻：连云港烟花爆炸酿8死 国务院安委办挂牌督办

本月15日，江苏连云港东海县因村民个人燃放烟花不当，导致附近一烟花爆竹经营部爆燃，造成8人遇难、2人轻微灼伤。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
16小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
23小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
8小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
20小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
3小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
6小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
17小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
16小时前