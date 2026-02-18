湖北烟花店初二爆炸12死5属未成年 应管部派明查暗访组全国排查 ︱有片

湖北宜城初二发生烟花爆竹爆炸事故，一家烟花爆竹售卖门店起火，造成12人死亡，当中5人未成年。事故后，应急管理部宣布将派明查暗访组到各地排查烟花爆竹的安全。

11人入店买烟花遇难

央视新闻报道，事发地点为襄阳市宜城市郑集镇金铺村四组12号的千和百货店。周三（18日）下午2时许该店起火爆炸，过火面积约100平方米。



网传现场影片所见，爆炸威力强大，大量浓烟从门店涌出，期间大量爆竹不断被引燃，有民众尝试附近，亦有民众在门店外围观。当局派出多辆消防车到场，并封锁现场。事发原因正在进一步调查。

19日，官方于记者会上公布，经调查，死者中除1人为经营者林某外，其他11人均是购买烟花爆竹的顾客，分别来自四川成都的3人、钟祥市胡集镇的4人、宜城本地人4人。

事故发生后，国务院安委会办公室、应急管理部在18日召开会议，要求务必加强烟花爆竹全链条安全监管，严防各类事故发生，并将派出明查暗访组到全国各地排查。

相关新闻：连云港烟花爆炸酿8死 国务院安委办挂牌督办

本月15日，江苏连云港东海县因村民个人燃放烟花不当，导致附近一烟花爆竹经营部爆燃，造成8人遇难、2人轻微灼伤。