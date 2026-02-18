Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云南楚雄年初一观光船翻侧 4人死亡国务院挂牌督办

更新时间：12:13 2026-02-18 HKT
大年初一，云南楚雄市发生观光船翻侧事故，导致26人落水，当中4人死亡。国务院安委办对此事故查处挂牌督办。

央视新闻报道，事故发生在17日下午3时40分许，楚雄市东华镇莲华村小五排莲溪湾度假村，一艘观光船翻侧，船上26人跌入水中，最后有4人死亡。事故原因仍在调查。

事发后，国务院安委会办公室决定对此事故查处实行挂牌督办，要求云南省按照「四不放过」（按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则，组织对此事故提级调查，依法依规严肃追责问责。

