全红婵︱未随队冬训惹退役传闻 母亲年初一回应：不干涉

更新时间：11:24 2026-02-18 HKT
发布时间：11:24 2026-02-18 HKT

奥运跳水金牌得主，极具观众缘的全红婵，最近因伤未随国家队冬训，引起外界猜测她是否从国家队退役。大年初一，全红婵母亲在湛江亲自向媒体回应女儿的退役传闻，强调「不干涉，都随她自己」。

婵宝回湛江家过年

全红婵未有随国家队冬训，引发退役猜测。在农历新年回老家湛江，与家人一起过节。婵宝回老家的一举一动，继续成为媒体与追星粉丝的焦点，令她的老家再次成为打卡热点。

相关新闻：全红婵新造型成热搜 网民赞：少女味外溢

对于很多网友来看全红婵，是否会觉得打扰？全红婵妈妈向「第一现场」表示：人家有心才来，不敢说打扰。不过我们没空陪你们，谢谢大家这么关注我女儿。

至于大众最关注的退役问题，全红婵母亲则表示：「不干涉，都随她自己」。全母又透露，女儿今年已回家好多次了，这次回家过年留多少天没所谓，「反正什么时候出去，我也不理这些的」。

 

