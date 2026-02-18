百厌猫锁车︱主人「被弃车外」超无助 结局出人意表……︱有片

「百厌主子」为宠物主人带来哭笑不得的麻烦。江西抚州南韶高速乐安服务区日前就发生了这一幕。

上周四（12日），一名男司机驾车驶至服务区，离开车厢时独留爱猫在车内。当时他未有锁上车门，还将车匙留在车内。男司机折返时发现车门被锁，怀疑爱猫误踩中央锁，让他无法打开车门「被弃」在外。即使主人在外，猫咪继续悠然自得在车厢内走来走去。

司机苦无对策下，唯有向现场执勤交警求助。交警上前查看，尝试各种方式，包括车窗上贴胶纸，尝试拉下车窗，但都事与愿违。当车外的人都无计可施，有人提出打破车窗，或者召来汽车维修工到来协力。这时，猫咪突好似感受到主人的气馁，竟踩到车内解锁键，车门最终得以打开。

现场人士即时舒一口气，有人大赞猫咪机灵，甚至提出主人应为猫咪送上鸡腿。