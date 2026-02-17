Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地2026新春票房破10亿 《飞驰人生3》暂占榜首

即时中国
更新时间：13:48 2026-02-17 HKT
发布时间：13:48 2026-02-17 HKT

马年伊始，内地电影市场迎来「开门红」。据网络平台数据显示，截至今日（17日），2026年农历新年贺岁档电影总票房（含预售）已突破10亿元（人民币）大关。其中，《飞驰人生3》、《惊蛰无声》、《熊出没·年年有熊》分别占票房榜前三甲。

今年的内地春节档于战线由15日（年廿八）一直延伸至23日（正月初七）。市场上影片种类繁多，题材丰富，涵盖喜剧、动作、动画、科幻等多种类型。

今年春节档的火爆开局，与官方的强力推动密不可分。早在2月12日，国家电影局等部门已牵头启动「2026电影经济促进年」活动，并宣布将在全年投放不少于12亿元的惠民观影补贴，以刺激电影消费。

金融机构亦积极配合。中国银联联动各大银行及院线，推出多种戏票折扣券叠加使用的优惠活动，旨在让普罗大众能以更实惠的价格走进戏院，推高了节日观影气氛。
 

