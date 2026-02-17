央视马年春晚︱机械人醉拳「武BOT」技惊四座 订单暴增150%

今年央视春晚再次成为中国国产机械人技术展示实力的重要舞台。来自宇树科技的人形机械人表演技惊四座，不仅引爆网络热议，更直接带动相关产品销量飙升。

相关新闻：央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌



在央视春晚主会场，第三度登场的宇树科技带来了升级版的武术表演《武BOT》。其最新的人形机械人G1、H2与真人武术演员同台，流畅地完成了后空翻、倒退跨越障碍等高难度动作，更手持长棍、双节棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其灵活程度让网民惊呼「进步太快」、「超出预期」。

武术人员未必做到

相关新闻：人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯

宇树科技创始人王兴兴表示，今年机械人的硬件和软件均有重大升级，在舞台上挑战了许多「连武术演员都未必能做到」的极限动作。他特别指出，机械人在快速奔跑中完成穿插变阵，这种「高动态、高协同的集群控制技术」属全球首次亮相，为机械人未来在不同场景的应用奠定了基础。



王兴兴亦坦言，目前具身智能最大的瓶颈在于AI模型的通用性不足，但他预期，若未来数年有真正大规模应用的技术突破，其产业热度将「比现在至少高100倍」。

网民惊讶：进步太快订单增150%

春晚的「带货」效应亦相当惊人。马年春晚开播两小时，京东机器人搜索量环比增长超300%，客服问询量增长460%，订单量增长150%。新增订单覆盖全国100多座城市，从一线城市到大小县域均有分布。