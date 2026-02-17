Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央视马年春晚︱机械人醉拳「武BOT」技惊四座 订单暴增150%

即时中国
更新时间：12:10 2026-02-17 HKT
发布时间：12:10 2026-02-17 HKT

今年央视春晚再次成为中国国产机械人技术展示实力的重要舞台。来自宇树科技的人形机械人表演技惊四座，不仅引爆网络热议，更直接带动相关产品销量飙升。

相关新闻：央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌


在央视春晚主会场，第三度登场的宇树科技带来了升级版的武术表演《武BOT》。其最新的人形机械人G1、H2与真人武术演员同台，流畅地完成了后空翻、倒退跨越障碍等高难度动作，更手持长棍、双节棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其灵活程度让网民惊呼「进步太快」、「超出预期」。

武术人员未必做到

相关新闻：人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯

宇树科技创始人王兴兴表示，今年机械人的硬件和软件均有重大升级，在舞台上挑战了许多「连武术演员都未必能做到」的极限动作。他特别指出，机械人在快速奔跑中完成穿插变阵，这种「高动态、高协同的集群控制技术」属全球首次亮相，为机械人未来在不同场景的应用奠定了基础。

王兴兴亦坦言，目前具身智能最大的瓶颈在于AI模型的通用性不足，但他预期，若未来数年有真正大规模应用的技术突破，其产业热度将「比现在至少高100倍」。

网民惊讶：进步太快订单增150%

春晚的「带货」效应亦相当惊人。马年春晚开播两小时，京东机器人搜索量环比增长超300%，客服问询量增长460%，订单量增长150%。新增订单覆盖全国100多座城市，从一线城市到大小县域均有分布。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
19小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
15小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
15小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
7小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
17小时前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
4小时前
王菲在今年央视春晚所配戴的耳环，再次成为网络热话。央视截图
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
4小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
21小时前
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
银行派足几十年！家传户晓财神爷年画惊爆「双重出错」 「恭」字离奇冇咗点 「发」字咁写被指极不吉利｜Juicy叮
时事热话
2小时前