央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌

即时中国
更新时间：08:48 2026-02-17 HKT
发布时间：08:48 2026-02-17 HKT

每年央视春晚都有无限亮点。今年，王菲第6次站上央视春晚舞台，其衣饰再次成为网民热讨焦点。继去年她的「虾片」耳环，今年她再戴上「洗衣珠」耳环，引发热烈讨论。

网民呼啸义乌商家加班

今年，王菲演出时戴上透明水滴形耳环，网民即时到网络起底，初时没有发现同款。有人呼啸义乌商家春节赶紧加班。网民调侃王菲的耳环酷似洗衣珠。

王菲去年配戴的耳环被网民形容酷似虾片。央视截图
网民找到疑似同款耳环。
王菲在今年央视春晚所配戴的耳环，再次成为网络热话。央视截图
王菲在今年央视春晚所配戴的耳环，再次成为网络热话。央视截图

未几，皇天不负有心人，有人找到了王菲同款耳环，出自丹麦某小众品牌，名为「泪滴」。有电商平台售价在2000元（人民币）左右。无独有偶，王菲去年春晚所佩戴的「虾片」耳环，也出自该品牌。

