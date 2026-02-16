深圳小孩10万现金当垃圾扔 保安7小时通宵翻13吨垃圾找回

2月15日，深圳上演了一场与时间赛跑的「十万元现金保卫战」。鸿荣源壹成中心一位业主的孩子，不慎将一个装有10万元现金的包裹当作垃圾丢弃。当物业团队接到求助时，这笔巨款已被运至中转站的13吨压缩垃圾中，寻回希望渺茫。

重达13吨的「垃圾山」。

物业管理员通宵翻13吨垃圾，帮业主找给小孩扔了的10万现金。

接获消息后，物管团队火速展开行动。他们一方面紧急联系垃圾处理站，请求暂缓对该批垃圾的下一步清运，为搜寻赢得宝贵时间；另一方面，迅速组织团队赶赴中转站。在主管带领下，一辆牵引车将重达13吨的压缩垃圾全部倾倒而出，一座名副其实的「垃圾山」横亘在众人面前。

情况紧急，刻不容缓。物管团队的管家、清洁、保安人员不分岗位，全体动员，戴上手套和口罩，投身到这场艰巨的搜寻任务中。尽管现场气味刺鼻难闻，但所有人没有丝毫犹豫，将压缩成块的垃圾逐一打散，逐袋翻找。

经过长达7个小时的不懈努力，奇迹终于发生。工作人员在一堆废弃物中找到了那个包裹，10万元现金分文未少。

当业主从物管手中接过失而复得的现金时，激动得无以言表，连连感谢，并对物管团队在春节期间仍能提供如此高效、负责的服务大加赞扬。