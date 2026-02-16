Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温度执法︱湖南男照顾患癌父违法被截 获交警寛大处理当场泪崩︱有片

即时中国
更新时间：18:30 2026-02-16 HKT
发布时间：18:45 2026-02-16 HKT

「执法要力度，更要有温度……」这句是湖南长沙交警小邓的分享。2月15日，摄影师 「大雄同学」 发布一条交警春节执勤影片，他向一名为了生计无奈将货车改装的男子执法，期间完美平行法理情，令人动容。

影片中，湖南长沙交警小邓在日常道路检查中，截下一辆涉嫌非法改装的面包车。经核查，车内有座椅被拆除塞满货物，属于违规载货行为。男司机坦然承认改装车辆及违规事实。

新年执荒赚取父亲药费

男司机向小邓道出违法背后的无奈。他表示，家中有三名子女需要抚养，父亲身患癌症正在医院治疗，家庭经济压力巨大。由于无特殊技能，自己只能通过改装面包车从事货物运输补贴家用。

即使临近春节，为了尽赚多些钱承担父亲的医药费和家庭开支，所以只能把握机会，检拾他人不要的东西。

交警送上热杯面

虽然明知司机实际困境后，但小邓仍坚持发出整改通知单，但未有向司机罚款。获得小邓寛大处理，司机即时感触落泪。小邓看到对方满手因工作受伤的疤痕，亦主动邀请他到附近岗亭休息，得知对方未有吃饭，就送上杯面让他充饥。

司机在岗停哽咽表示，父亲在医院里等著钱用，当被问及若父亲病情无法好，他无奈表示「治不好就该送的走送走」。

