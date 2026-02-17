小鲜肉爆红｜明星脸大学生为母服装店做模特儿 20天激增粉31万｜有片

拥有一张明星脸注定是「人生胜利组」？一名20岁的男大生马维健，在寒假期间回到山东烟台的老家，为了帮助母亲经营了21年的服装店，亲自上阵担任中老年男装的试衣模特儿。没想到，他将试穿影片发布至社交平台后，因其帅气外型被网友指称「撞脸」艺人王以纶、毕雯珺，引发热烈讨论，个人帐号在短短20天内粉丝数量激增31万，一夕爆红。

身高1.86米标准身材

马维健目前在广东一所大学主修服装表演，身高1.86米的他，拥有专业模特的标准身材。他的母亲在龙口市经营一间商场经营服装店已有21年，主要贩售20岁至60岁的男装，风格相对传统。近年来，实体店生意日益艰难，母亲的服装店也面临「不好干了」的困境。

今年1月23日，马维健放寒假回家，当晚便被母亲「抓去」为店里的服装拍摄宣传影片。他穿上店内的中老年款式服装，将影片上传到网路。出乎意料的是，这些影片迅速在网上扩散开来，不仅吸引了大量网友观看，甚至有人在看到影片后，特地前往店内消费，为母亲的生意带来了久违的热潮。

冷静对待爆红

影片爆红的关键，在于网友们发现马维健的长相神似多位新生代男星，纷纷留言「根本是毕雯珺本人」、「有王以纶的感觉」。明星脸的话题让他迅速获得大量关注，许多人更表示希望能在商场「偶遇」这位帅气的模特儿。

对于自己的意外走红和外貌，马维健本人则显得相当谦虚。他表示：「我自己感觉不是很帅，妈妈、姐姐和家人都没有觉得我特别帅。」尽管网络声量高涨，他对自己的认知依然保持著一份冷静与客观。

专注模特儿本业暂不签约MCN

走红之后，不少MCN（网红经理人公司）机构向他抛出了橄榄枝，希望能与他签约。对此，马维健有著清晰的个人规划。他表示：「我本身就是模特专业，未来会考虑签约一些专业的模特儿公司，但不太会签MCN公司。」他希望向大家呈现的是「真实的自己」，并且还是会继续从事模特儿这个行业。

他坦言，这次的经历完全是个意外的惊喜。「妈妈给我拍摄的影片，能获得这么多关注，感觉挺幸运的。」他补充道，「我是一个不太自信的人，这么多人关注我，让我变得自信起来，这对我未来的模特儿事业也会有一些帮助。」

目前，马维健的社交帐号粉丝数已突破31.2万。谈及成名后的生活变化，他笑著说，与过去只有几千粉丝时相比，心态上没有太大变化，只是会多了一点小小的「偶像包袱」。

他计划寒假后，将返回广东的校园继续完成学业。这次意外的网上爆红，不仅为他带来了人气，更为他注入了强大的自信，让他对未来的模特儿之路更加充满期待。