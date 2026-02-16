Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金甲︱成都贪靓女豪贴¥4万金饰 美甲师：最长粘一个月

即时中国
更新时间：15:34 2026-02-16 HKT
发布时间：15:34 2026-02-16 HKT

新春前，不少女士护肤和修发。近年更越来越多人美甲，近日内媒报道，有人将高达价值4万元（人民币‧下同）的金饰贴在指甲。在这个黄金价格高涨年代，「黄金甲」尽显豪气，甚至形容「比买金项链、戴金手镯更有仪式感」。

内地「红星新闻」报道，春节前夕，林悦（化名）让美甲师将6克多金饰贴在指甲上，「黄金甲」用上市价近1万元的黄金。林悦指，黄金是来自自己以前的耳环、颈链。由于已不常配戴，故将重用于指甲上。而今次的手工费约花1200元。

成都一家高级美甲店指，曾有顾客拿来价值4万元的金饰，让美甲店帮忙切割后做上手，「做她这款的手工费是1360元。」。鉴于当前黄金价格较高，大多数美甲店都要求顾客自备金饰来店加工。美甲店会根据工艺的难易来收取费用，包含款式费、饰品费、黄金加工费等，价格大约在600元至1500元。

美甲师表示，操作难度并不大，与普通装饰品相似。关键是粘得牢不牢。最长能维持一个月，但如果掉了，「不在我们的责任范围内」。

