冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批

即时中国
更新时间：11:55 2026-02-16 HKT
发布时间：11:55 2026-02-16 HKT

2026冬季奥运会单板滑雪男子坡面障碍技巧资格赛，中国选手苏翊鸣排名第8，成功进入决赛。27岁的杨文龙却因一个不必要的失误，无缘决赛，而他失误的原因与提前庆祝有直接关系。痛失晋级资格，内地网民纷纷批评杨文龙的疏忽。

据悉，这场资格赛中，原因3名中国选手同时参赛。按规定，选手在资格赛中若能排前12名就可进入决赛。夺冠热门苏翊鸣发挥相对一般，但仍成功晋级决赛。葛春宇排名第28，无缘决赛。

杨文龙原本有望进入决赛，在资格赛的第一跳，杨的动作完成度比较低，只有16.96分。第二跳中，杨文龙起跳及空中动作的难度、姿态都非常不错，且落地时也将要站稳。若顺利完赛，杨文龙大机会能进入前12名。

网民：为自己的蠢买单

但杨在没有站稳的情况下提前张开双臂庆祝，即时失去重心触地。最终，其第二跳只取得41.73分，排名第22，无缘决赛。

对于杨文龙提前庆祝行为最终让自己失去入决赛资格，网民即时批评：「不知道怎么想的」、「不能半场开香槟啊」

网民意见：
维多梨鸭Victoria：竞体永远不要半场开香槟
翻风收衣：亏总要自己吃过才算数
明月垂流光照谁：要是我这辈子都无法释怀
Quasi0995：为自己的蠢买单

