神舟二十号︱返回地球前舷窗异常事件来龙去脉 太空人靠40倍显微镜始看清裂纹

神舟二十号航天员乘组原定于2025年11月5日返回地球。启程前一天对返回舱进行最终检查确认时，航天员陈冬发现返回舱舷窗异常。央视新闻近日播出的访问中，航天员忆述事件的来龙去脉。

陈冬表示，当日他负责检查，用肉眼看的过程中发现舷窗上有一个三角形的东西。初时，他怀疑是不是玻璃外面粘了一片小树叶，但是想到太空上没有可能出现落叶，即时想到大事不妙。幸好当时外边是亮，否则更难发现裂纹。

当时在返回舱内的还有首次飞天的航天员陈中瑞，他正在固定他们计划带回地球的物品。



陈中瑞指，当时的第一反应，有点像一个树叶在外边粘著，因为玻璃有厚度，它会折射，反光，但是换另一个角度，它就又不一样，然后又把王杰喊过来。

是以航天飞行工程师的身份加入乘组的王杰看到舷窗异常情况，初时很难确定它是一个什么样的形态，感觉外边有一个裂纹，然后里边也有，但是两边有没有贯穿，这个就很难确定。

不过王杰未有感到太紧张，因为舷窗最外层是一层防护层，它里边还有两层是压力层，只要压力不会发生变化，那么大家还是安全的

为了看清楚舷窗上究竟是什么，乘组最终利用40倍的显微镜看清楚。陈冬指，很清楚看到是小小的裂纹，有几道比较长的，一道比较短的，也能看有几道裂纹是贯穿。



乘组指令长陈冬随即向地面报告这宗突发事件。返回任务亦因而被推迟。去年11月14日，各乘组员改坐神舟二十一号飞船返回东风着陆场。到了今年1月20日，神舟二十号飞船返回舱在无人状态下于内蒙古东风着陆场成功着陆。