国产大模型迎新热潮 AI争夺战剧烈

即时中国
更新时间：09:06 2026-02-16 HKT
发布时间：09:06 2026-02-16 HKT

AI争夺战越演越烈！春节前夕，国产大模型迎来新热潮。前日，字节跳动跨代升级大模型，发布豆包大模型2.0。包括智谱、MiniMax等多间大厂亦推出各自「王牌产品」，DeepSeek也被曝或在春节期间推出新一代旗舰大语言模型V4。

「一句话成片」引爆网络

相关新闻：Seedance2.0｜AI生成逼真港产片式《龙珠》 真人素材应用煞停

字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0，凭借文本或图像创建电影级视频「一句话成片」引爆网络，吸引全球关注。前天，字节跳动正式发布豆包大模型2.0，这是此系列核心模型自2024年5月推出以来首次跨代升级，在多模态感知、高精度文字提取、图表理解、空间理解、运动理解、视觉知识和推理、长视频理解等方面表现出色。

「大模型第一股」智谱12日正式上线并开源其新一代旗舰模型GLM-5，这个新模型正是此前在全球模型服务平台OpenRouter登顶热度榜首、引发圈内疯狂猜测的神秘模型，主打程式设计等方面的能力。智谱方面表示，其更大规模的预训练算力显著提升了模型的通用智慧水准。

MiniMax稀宇科技也在13日推出新一代文本模型M2.5，其提升了智慧体任务处理速度，输出速度可达主流模型两倍。

相关新闻：「高市早苗被超人狂揍」AI片疯传　版权商追究　影片下架

传闻中DeepSeek V4受期待

而DeepSeek则被发现已开始测试处理超长文本，激发外界对传闻中DeepSeek V4的期待。野村证券研报认为，作为去年搅动全球AI产业链的玩家，DeepSeek的全新技术布局不仅将推动中国AI产业链创新周期加速，更将通过技术创新，在演算法与工程层面缩小中国与全球大模型产业的差距。

