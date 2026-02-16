机械人「炫技」多地春晚 大显杂技武术情景剧抢眼球

马年春节，机械人很忙，多地春节联欢晚会将机械人融入节目。山东省机械人行业协会前日主办「机械人春晚」，200多台机械人、机械狗献上杂技、武术、情景剧等原创节目；在河南卫视，机械人习练中国功夫，人机共「武」，机械臂打出中国风；深圳卫视的机械人则复刻周星驰电影《功夫》中「斧头帮」经典桥段……分析指出，各间机械人企业都将「春晚」视为争夺眼球、吸引资本与合作机会的「赛点」，2026年或为行业分水岭，舞台背后的下一轮洗牌，已经开始酝酿。

机械器狗腾空跃起稳稳完成后空翻，人形机械人出拳、格挡动作行云流水……新华社报道，山东省机械人行业协会前日主办「机械人春节晚会」，200多台机械人、机械狗与600名演职人员同台，献上杂技、武术、舞蹈、情景剧等19个原创节目，为观众带来一场科技与艺术交融的视听盛宴。

在开场节目《万马奔腾》中，20台机械臂与26台双臂机械人齐挥鼓槌，激昂鼓声奏出奋进节拍。相声节目现场，机械人一句「我要去充电了，没法跟你玩了」惹得在场观众会心一笑。「普通演员排练时，一次不行可以重来多次，但机械人演员受限于储电量，编排和表演必须考虑这个特性。」晚会执行导演张欣漫说，这也编到了节目中增添趣味。

练习扎马步、旋风腿等经典基础功法，演练醉拳、少林长拳等实战招式，河南卫视春晚前晚播出的机械人功夫秀《功夫机缘》也备受关注。导演组表示，该节目并不止于让机械人模仿人类动作，更追求释放其与生俱来的机械之美——绝对精准、同步。

马年央视春晚也是史上机械人阵容最庞大的一次，已有松延动力、银河通用机器、魔法原子、宇树科技等至少4间知名具身智慧厂商，官宣「炫技」央视春晚舞台。

中国正在大力培育发展人形机械人，2025年出货量占全球80%。尽管市场深具潜力，现阶段人形机械人脑力与实际应用仍有待提升。据称，中国采购人形机械人的主要客群仍以大学与国有企业居多。

国家地方共建人形机械人创新中心首席科学家江磊认为，国内约80%的整机企业仍处于研究机械人平台阶段，舞台上的热闹很可能只是表像；下一轮洗牌已经开始酝酿。摆在所有企业面前的并不是「谁跳得更齐、谁更会摆造型」的问题，而是更严肃的竞争逻辑：谁能证明自己具备持续反复运算、规模交付与落地能力，谁才配坐上下一轮的牌桌。



