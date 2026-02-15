Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

背书挑战︱一字不错背诵《滕王阁序》全文 日本男子免费游景区

即时中国
更新时间：21:59 2026-02-15 HKT
发布时间：21:59 2026-02-15 HKT

内地不少古迹名胜有背书换免费入场活动，只要背诵相关文学作品达到一定分数，便可以获入场券一张。近日有一名热爱中国文化的日本年轻人，以满分成绩背出《滕王阁序》，当其「真身」揭穿是日本人后，也令在场职员与游客啧啧称奇。

慕中华文化入读南京大学

24岁的内田大翔，日前在社群平台分享他在江西南昌的滕王阁景区，成功挑战背诵《滕王阁序》的游戏。

他指，花了一个月时间准备，在挑战当日，成功以5分钟背诵完全文773字的《滕王阁序》，而且是一字不差，拿到满分100分。

而按照景区要求，只要在6分钟内背完，系统评分在60分以上的游客，可以获得免票资格。

相关新闻：背诗背文换门票 多个景区上演「背书热」

内田大翔透露，现场的人当得知他是日本人后，对其能熟练背诵中国的文学作品更感惊讶。

从内田大翔的社群账号了解，他是日本名古屋人，高中时接触到中国文学后，便产生浓厚兴趣，中学毕业后再修读一个短期汉语班后，2021年获江苏南京大学取录。毕业后主要经营自媒体，内容主要是介绍各地的旅游景点及美食。

《滕王阁序》是初唐读人王勃所作骈文，全文773字，引用成语42个，当中「落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色」被誉为千古绝句。

 

 
 

