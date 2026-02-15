静脉曲张︱广州大叔做微创太紧张 获允边打机边做手术

到医院做手术，一般都要求病友不能带任何随身物品。有谁想到，病人可以边做手术边打机？近日，广州有一名病人在接受「下肢静脉曲张」微创手术时，竟获医生允许同时玩手机「斗地主」。



55岁的广州市民王叔早前因为走路觉得右侧小腿沉重、酸胀，尤其是天气热或者站久了，整条腿如灌铅般沉重。到医院检查确诊为「下肢静脉曲张」。

广州医科大学附属第二医院（广医二院）血管外科主任张智辉指，下肢静脉曲张会造成下肢有酸胀感坠胀感，有些还有抽筋、皮肤瘙痒的情况。有些人会因为曲张的静脉，血液流动比较差，就会长血栓。

王叔获医生允许一边做手术一边打机。广东电视台

王叔属于典型的「下肢静脉曲张」，且没有其他基础疾病，可以做微创的「日间手术」。首次进入手术室，令王叔十分担忧。为了缓解他的紧张焦虑，医生在做好消毒控制下，允许王叔带著手机一起手术。术后王叔便可下地行走，次日顺利出院。

术后即可落地走路

广州医科大学附属第一医院（广医一院）血管外科主任王海洋解释说，静脉曲张的患者多因长期久站久坐，血液淤堵在下肢，日积月累破坏静脉瓣膜功能，导致静脉壁功能不全，血液倒流使静脉壁压力陡然增大，久而久之血管逐渐扩张变形。

当血液无法顺利回流逐渐堆积在小腿时，就可能发生不同程度的腿肿、酸痛，无法久站或走远等。

增致命肺栓塞风险

发展到中晚期，若未及时干预，可累及深静脉产生并发症，比如出现皮肤瘙痒、湿疹、色素沉著甚至溃烂，严重的甚至可形成深静脉血栓，如果血栓松脱掉落到血液循环系统中，会增大致命肺栓塞风险。



王海洋介绍，平时因工作等原因需长期久站久坐的人群如教师、厨师、清洁工人，包括白领、IT人士及从事脑力劳动较多的「久坐一族」是静脉曲张的高危人群，建议定期做血管筛查。