合成牛肉︱百万网红带货「100%牛肉」 粉丝遭骗索赔被拒

即时中国
更新时间：12:54 2026-02-15 HKT
发布时间：12:54 2026-02-15 HKT

北上消费期间，吃火锅是不少港人的选择。不少人认为在内地吃牛肉性价比高，但市场上有人用合成牛肉鱼目混珠，以纯牛肉出售。「九派新闻」报道，近日，山东的邢先生表示，其在某平台主播「大鑫」的直播间购买4袋肥牛卷，直播中大鑫表示该肥牛卷为100%纯牛肉，并在纸板上写「假一赔万，支持任何机构检测」。

邢先生发现，该肥牛卷的配料表中除牛肉外，还含有饮用水、食用盐、大豆蛋白、变性淀粉等其他物质。

大鑫直播带货时表示，肥牛卷为100%纯牛肉。抖音@大鑫
大鑫事后公开道歉。抖音@大鑫
配料表含大豆蛋白

「吃的时候感觉味道不对，看配料表才发现不是纯牛肉，我看他直播三四年了，一直很相信他，现在感觉被骗了。」邢先生说。他找客服沟通，但对方发来一张检测报告，证明该产品中不含鸭肉、鸡肉、猪肉，「我让他退款，他说这肉没问题，然后就没有下文了。」

2月6日，莘县市场监督管理局以虚假宣传为由，对大鑫所在公司聊城市鼎友文化传媒有限公司（以下简称「鼎友文化」）处罚6.5万元（人民币‧下同）。随后，莘县市场监督管理局联系上述公司与邢先生进行调解，但该公司拒绝。邢先生指，他应获得500元赔偿，如今准备起诉对方。

报道指，大鑫在直播平台上拥有240万粉丝，其在带货此肥牛卷时，身后一纸板写著「100%纯牛肉，假一赔万，支持任何机构检测」。

消费者批味道很咸

有人表示，牛肉为八分瘦、两分肥的比例，孕妈妈、老人、小孩都可以放心吃。该肥牛卷在直播间中的售价为89.9元4斤。去年11月20日晚，邢先生以179.8元买了4袋肥牛卷

刑先生后来食用牛肉卷时，发现牛肉味道很咸，配料表更列明牛肉、饮用水、食用盐、大豆蛋白、变性淀粉、海藻酸钠、焦磷酸钠等物质。他向客服反应，对方指因买肥牛卷已过7天，包装已打开，拒绝退款。有人出示了检测结果，结果显示，未检出猪、鸡、鸭源性成分。

2月6日，莘县市场监督管理局发布公告称，鼎友文化在直播间虚假宣传肥牛卷。产品在直播间共出售397单，共计35690.3元，鼎友文化按照10%收取直播带货佣金，共计收取3569元。由于该公司对商品作虚假宣传的违法事实，县市监局决定罚款6.5万元。
 

