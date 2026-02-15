Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年春晚节目细节曝光 王菲再献唱郭富城大跳街舞

更新时间：10:31 2026-02-15 HKT
发布时间：10:31 2026-02-15 HKT

央视《2026年春节联欢晚会》将于明日（16日）晚上播放。昨日（14日），节目更完成第五次彩排。今年春晚节目丰富，包括创意类节目、歌舞、杂技、戏曲、武术、小品、魔术。其中，更有天后王菲参和郭富城定必成为节目焦点。

央视新闻客户端报道，王菲将献唱《你我经历的一刻》，以澄澈空灵的歌声道出百年长河里人与人相遇相知的缘分和彼此照亮的暖意。

据悉，本次是王菲第六次登上春晚舞台。从1998年到2025年，王菲已经五次登上春晚，每次演唱的歌曲都时代经典。

王菲第六次登上春晚舞台

1998年，王菲与那英演唱《相约九八》，2010年，王菲独唱《传奇》，2012年，与陈奕迅合唱《因为爱情》，2018年，时隔20年再度与那英合作《岁月》，2025年，献唱蛇年特别单曲《世界赠予我的》，创收视峰值。

除了王菲，今年春晚的精彩节目包括李健用《人间共鸣》，把对岁月沉淀的感恩温润托起，诉说茫茫人海中经历相仿、心意相通的珍贵时刻。任素汐、毛不易合唱歌曲《别来无恙》，以温暖治愈的歌声送上久别重逢的问候。美国歌手John Legend与法国歌手Hélène Rollès联袂献上《致爱组曲》，经典动人的旋律中流淌不渝的深情。

郭富城、王一博表演劲歌热舞

此外，蔡明时隔30年与「机器人」续上前缘，小品《奶奶的最爱》讲述祖孙俩在欢乐互动中流露出的温情牵挂。喜剧短剧《你准喜欢》诙谐演绎年轻夫妻「刷手机」时沉浸其中，从难以自控到理性自主的场景，用贴近生活的笑点引发对社交媒体产品「有意思」和「有意义」的思考。魔术节目借助生活中熟悉的道具，邀请观众一起参与。

过年，带著跃马扬鞭的活力出发，展现大江南北的升腾力量。跟著跃动的节奏，互道一声《恭喜恭喜》；伴著《手到福来》的旋律，迎接福往福来的吉祥好运。郭富城、王一博合作一曲《闪耀动起来》，在动感节奏与炫酷街舞中带大家蓄满能量，以饱满的状态拥抱美好的生活。

陈小春搭档言承旭

今年春晚更会上演微音乐剧《每道光》，邀请世界技能大赛的获奖者代表登台演唱，展现「三百六十行，行行出状元」的自信风采。歌曲《智造未来》将VR眼镜、北斗导航、无人机等前沿科技元素融入充满未来感的歌舞编排，陈小春、言承旭、罗嘉豪、易烊千玺唱出从中国制造到中国智造的自豪感。歌曲《山海寻梦》致敬所有拼搏进取、耕耘奉献的中华儿女，共迎心有所悦、业有所成的崭新春天。

