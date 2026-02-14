Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知名调查记者刘虎 春节前夕获保释

内地知名调查记者刘虎早前在成都被警方拘留，事件迅速在海内外引起广泛讨论。春节前夕，刘虎获准取保候审。

2月14日，成都市公安局锦江区分局发布警情续报：近日，刘某、巫某某因涉嫌犯罪被我局依法采取刑事拘留强制措施。

经本人申请，2026年2月14日，该局依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款第二项之规定，依法对刘某、巫某某变更强制措施为取保候审。目前，案件仍在侦办中。

前广州《新快报》调查记者、知名媒体人刘虎。
成都警方于2日发出通报，指刘虎及其合作伙伴巫英蛟因涉嫌诬告陷害罪和非法经营罪被立案侦查。据了解，两人曾于自媒体平台发表文章，内容涉及成都市蒲江县县委书记在招商引资过程中的作为，并翻出该官员过往负责拆迁工作时的纠纷。

山东济南日报报业集团旗下的新媒体平台「新黄河客户端」发表评论文章，指出刘虎的文章触及营商环境和政府信用等严肃议题，事件已演变成一宗公共事件。评论强调，当务之急是保障公众知情权，警惕在讯息披露不完善、讯息来源不对等的情况下，舆论场可能出现「公权捂嘴、道路以目」的寒蝉效应。

