迷你马爆红｜万元以内即做马主？ 实情背后开销大得惊人

马年将至，外形憨萌的迷你小马凭借温顺性格走红内地社交平台，售价约8000元左右（人民币，下同）一匹，凭借可爱模样成为宠物圈新晋网红，一夜爆姓。然而，有马主指出，事实上‌‌隐性开销大得惊人。

商家轻视饲养难处

马年将至，身高不到一米，外形憨萌的矮马，因酷似动画角色「小马宝莉」，在内地社交媒体上频频「洗板」，成为新晋的「网红萌宠」。对此，不少网友表示：「可爱」！「想买」！

电商平台上售卖矮马的商家比比皆是。商品介绍中，「性情温顺、适合儿童骑乘陪伴」成为主要卖点。当问及矮马的饲养难度时，店家反复强调「非常简单」。对方介绍，矮马对居住空间要求不高，只需3至5平方米可遮风避雨的空间就行，关键是要有遮蔽处。

在饲料方面，矮马以草为主食，可选择青草、干草、农作物秸秆等，每天只要喂饲一顿，草料成本仅需2至3元，也不用专门接种疫苗。店家还提到，「养狗还需要遛，矮马放在院子里就行，可遛可不遛」。

一天排泄次数多达十几次

真的像上述店主介绍的那般轻松可行吗？不少网友提醒：「谨慎购买，买牠的人要爱惜，不要一时兴起」。而且多地市容条例普遍明确市区城市化管理区域，禁止饲养马、牛、羊、猪等家畜。

事实上，养马的门槛远不仅止购买成本，更关键的是难以逾越的场地限制，以及漫长的饲养责任。

马主周旖然（化名）接触马术已有数年，她自己也养了一匹马，目前是寄养在俱乐部里。在周旖然看来，矮马虽体型小巧，但「大部分性格其实比较敏感」。对于商家所说的「好养」，在她看来：往往是指「不容易死」。

周旖然并不建议个人或家庭在城市环境里养马，因为足够的运动空间非常重要，而且马是群居动物，社交是刚需，理想状态下应至少饲养两匹，如单独饲养，则极易引发心理问题。

此外，马每天需要14至16小时几乎不间断地采食，并非商家说的「一天一顿」。持续供应草料和城市家庭中如何储存均是巨大挑战。

处理排泄物更是一大难题。周旖然表示，一般好一点的标准马房需要4米×4米的独立空间，地面需铺设约15厘米厚的垫料，常用材料包括干草、木屑、稻壳、刨花等，目的是为马匹提供舒适、防滑的站立和卧倒环境，同时吸收排泄物。马匹新陈代谢旺盛，每天排泄次数多达十几次，专业马房通常为每两小时巡视清粪一次，这在城市住宅环境中明显不现实。

马主踢爆商家谎言

对于商家养矮马成本低的说法，周旖然完全不认同，「实际上比普通宠物贵得多」。她特别提及，无论大马、小马，都要定期磨牙和修蹄。仅修蹄一项，要求极为专业，每次费用就在400至2000元不等，而且夏季每个月要修一次；冬季就两个月修一次。

如果不及时修整，马蹄过长甚至翻转，会给腕关节带来巨大压力，轻则蹄形变形，重则关节受压，甚至导致跛行。」

周旖然又指出，医疗开销也不容忽视。光是兽医出诊费就不便宜，例如在郑州，要到北京请看骨骼的专科医生，光出诊费就近1000元。

正因如此，马主一般都选择将马寄养在专业俱乐部，其中不乏养矮马者。据其介绍，目前国内俱乐部寄养费用最便宜一档为3000元，最贵高达15000元，涵盖马房、垫料、草料以及基础照料。