22岁中国男子峇里岛溺亡 原定除夕前回国和家人团圆

一名中国男游客周四（12日）在峇里岛一沙滩游玩时不幸遇溺去世。据极目新闻，这名游客名叫刘明宇，是安徽芜湖人，今年22岁。2025年6月从江西一所本科院校毕业后，在深圳一间IT企业工作了半年。近期，他和大学同学小李相约前往东南亚旅行。12月6日至10日，两人在越南胡志明市、马来西亚吉隆坡市游玩，第三站前往印尼峇里岛。

小李透露，11日晚两人在峇里岛乌鲁瑟加拉度假村（Ulu Segara Luxury Suites & Villas）住宿。12日上午，两人按照计划前往酒店附近沙滩「玩水」，没想到意外突然降临。小李回忆，9时30分两人第一次下水，约20分钟后回到沙滩休息。10时许，两人第二次下水。小李说，自己两次都在脚可以踩到海底、水深不超过胸口的浅水区，第二次下水后刘明宇所在位置水位深一些，但可以看到刘明宇的脖子和一部分肩膀。但之后，小李观察到，刘明宇的位置「已经很远」。

事发现场。

刘明宇不幸遇溺去世。

小李说：「我感到不对劲，基本上是连滚带爬地往岸上跑，想找人求救，当我走到海水没过小腿的位置时，回头已经看不到他了。」

小李连忙求助，之后当地三名穿制服人员在附近海域搜救。约20分钟后，刘明宇被带上沙滩。小李说，沙滩上有10多名中国人围了过来，经过现场抢救，自己被告知，刘明宇已经去世。

刘明宇的姐姐婷婷（化名）表示，出发前，刘明宇告诉父母，将和朋友一同出国旅行。他原本计划结束峇里岛之旅后，搭乘航班于15日抵达上海，随后返回芜湖和家人团圆。母亲得知后哭晕了过去，被抢救后缓过来一点。

12日上午11时，婷婷得知噩耗后，经过2次转机，于13日上午抵达当地。自己收到了一些热心网友发来的现场照片，现在正在进行核对，婷婷和遇难者的同伴希望征集事发时的图片线索。遇难者的同伴小李发现，事发后，该沙滩上竖起了一面写有No Swimming（禁止游泳）的旗子。

据极目新闻，一名峇里岛旅游业资深从业人员证实，已得知中国游客在当地去世的消息。该名人士提醒，峇里岛海域不少区域常有暗流（离岸流），加上近期海浪较大，水流力量很强，存在一定危险。

中国驻登巴萨总领馆已经跟当事人的家属进行了联系。据中国驻登巴萨总领馆微信公众号2月6日发文，中国驻印尼使领馆提醒春节假期注意加强安全防范，包括提防自然灾害、重视旅游安全、注意交通安全等。