深圳科企豪送5楼房保时捷宝马等名车　90后打工仔秒变业主车主

更新时间：09:49 2026-02-14 HKT
发布时间：09:47 2026-02-14 HKT

科技企业影石Insta360（影石创新科技股份有限公司）周三（11日）举办2026年度周年晚会（年会，下同），现场向员工送出5套大湾区商品房及保时捷、宝马、特斯拉等6辆名车，另有36克定制金钞、iPhone 17 Pro等超3600份奖品，引起外界关注。公司证实房产价值均在百万元人民币以上，得主多为「90后」员工，平均年龄未满32岁，且不含高阶主管。

《红星新闻》报道，2月11日，影石公司举办了2026年度年会，现场照片显示的5套大湾区商品房、多辆名车等奖品引发关注。

5名获得商品房的员工皆为「90后」，其中一人入职未满两年，年会当天还穿著Cosplay服饰上台领奖，并表示「挺惊喜的，奖没有那么重要，但这个奖背后是一份沉甸甸的认可和期许」。

除房产外，影石还送出6辆名车，其中一人获得保时捷，另外5人可在理想L7 Pro、新款BMW 3系与特斯拉Model Y三款车型中择一。

网传奖品清单显示，特等奖为36克影石定制金钞；一等奖包含3台iPhone17Pro、3台影翎AntigravityA1及3份8克定制金钞，整体奖品数量超过3600份。公司方面向外界证实清单属实，整体中奖率约80%。

其中，特等奖36克金纸（含黄金36克）由一名入职10天的新员工获得，另有实习生抽中iPhone17Pro。尾牙活动负责人透露，大湾区住宅的获奖员工可在两处环境与配套条件良好的住宅社区中自行选择。

影石Insta360创办人刘靖康发文回应：「很多时候，激发高端人才的人心靠成就感、荣誉感或价值共鸣，但直接的物质激励也很重要。」

据称，2025年为公司营收规模最高的一年，第四季亦创历史单季新高，营收增速为近10个季度最高；2025年全年研发投入总额超过此前三年总和，并指出公司更重视长期价值而非短期利润。

公开资讯显示，影石Insta360成立于2015年，总部位于深圳，创办人为刘靖康，主要从事全景相机与运动相机等影像设备研发与销售，产品行销全球多个国家与地区。公司近年持续投入影像演算法与硬体整合技术，并在全球消费级与专业级全景影像市场占有一席之地。

