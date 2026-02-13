湖北通报精神病院骗保事件：未发现有「正常人」入院

内地传媒早前卧底采访，指湖北襄阳、宜昌多家精神病院以「免费治疗」为噱头，将轻症者、老年人、甚至正常人收进院内，通过虚构病情和诊疗项目，大肆套取医保基金。湖北省调查组13日公布调查通报，证实有医院涉及违法违规使用医保基金，以减免费用诱导招揽患者，但未发现有收治「正常人」入院的情况。

经查，襄阳襄雅精神病医院等10家精神卫生医疗机构涉嫌存在违规诊疗骗取医保基金；襄阳安康精神病医院等6家医院存在以减免费用诱导招揽患者；宜昌夷陵康宁精神病医院存在患者假出院、连续住院；襄阳宏安精神病医院等3家精神卫生医疗机构存在少数工作人员殴打精神障碍患者等违法违规问题。

然而，通过查阅病历资料、多方调查访谈，在院患者8620人和近期出院患者559人中，没有发现收治非精神障碍患者入院情况，但存在治愈后继续住院等问题。

对于宜昌夷陵康宁精神病医院1名在院患者自杀，经查，未发现医院限制其出院。

根据调查情况，襄阳、宜昌警方已对襄阳市多家医院的管理层共14人，以虚构医药服务项目、虚开医疗服务费用、伪造医学文书等方式骗取医保基金，涉嫌诈骗罪，依法立案侦查并采取刑事拘留措施。

对襄阳阳一光精神病医院会计刘某以涉嫌隐匿会计凭证罪立案侦查并采取刑事拘留措施。对殴打患者的4名护工，作出行政处罚。