美人鱼｜「功能性灭绝」动物再现？ 湛江发现疑似儒艮尸体

2月12日，有观鸟爱好者在广东湛江吴川一海滩发现疑似儒艮的动物尸体。儒艮有「美人鱼」之称，是国家一级保护动物，2022年被宣布在中国大陆沿海功能性灭绝。

据《新京报》：2月12日，有观鸟爱好者在广东湛江吴川一海滩发现疑似儒艮的动物尸体。发现者透露，尸体长度超过1.5米，尾部埋在沙中，头部腐烂严重。

吴川市农业农村局消息，目前高度怀疑是儒艮尸体，有工作人员在海滩现场看守，将移送至冰库等待中国科学院深海科学与工程研究所接收。

南沙群岛永暑礁驻岛环保部门与中国科学院岛礁综合研究中心2025年8月20日曾发布消息称，2025年7月以来，驻站科研人员在中国南沙群岛永暑礁近岸海域持续监测到国家一级保护动物儒艮活动。相关资料经中国科学院海洋动物专家鉴定，确认是在中国大陆沿海被宣布功能性灭绝的儒艮。