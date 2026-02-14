濒危动物再现？ 湛江发现疑似儒艮尸体 专家证实是......

2月12日，有观鸟爱好者在广东湛江吴川一海滩发现疑似儒艮的动物尸体。儒艮有「美人鱼」之称，是国家一级保护动物，2022年被宣布在中国大陆沿海临近灭绝。后来经专家现场紧急勘察鉴定，该海洋动物尸体确认为印太江豚，目前已按规定完成无害化处理。

据《新京报》：2月12日，有观鸟爱好者在广东湛江吴川一海滩发现疑似儒艮的动物尸体。发现者透露，尸体长度超过1.5米，尾部埋在沙中，头部腐烂严重。

吴川市农业农村局消息，目前高度怀疑是儒艮尸体，有工作人员在海滩现场看守，将移送至冰库等待中国科学院深海科学与工程研究所接收。

经科研专家勘验，该水生动物遗体头部缺失，躯干无明显外伤，且已出现明显腐烂迹象。专家通过辨识遗体胸鳍形态、牙齿特征，结合生殖器形态及体型大小等关键形态特征综合研判，确认该搁浅死亡个体为成年雄性印太江豚（国家二级保护水生野生动物）。

针对公众为何容易将江豚误认为儒艮，专家进一步解释，两者体型相近，且在高度腐烂、部分躯体被沙掩埋的情况下，非专业人士仅凭外观难以准确区分。尤其是「美人鱼」儒艮的标签效应，更容易引发公众的联想和关切。

南沙群岛永暑礁驻岛环保部门与中国科学院岛礁综合研究中心2025年8月20日曾发布消息称，2025年7月以来，驻站科研人员在中国南沙群岛永暑礁近岸海域持续监测到国家一级保护动物儒艮活动。相关资料经中国科学院海洋动物专家鉴定，确认是在中国大陆沿海被宣布功能性灭绝的儒艮。