东北「霸总」10年累计给员工发40亿花红 现场摆数米高「现金墙」成标签

即时中国
更新时间：16:30 2026-02-13 HKT
发布时间：16:30 2026-02-13 HKT

在辽宁，方大集团每年都会上演一场令人瞠目结舌的景象：数米高的「现金墙」由成捆的百元大钞堆砌而成，近十三万名员工排队领取属于他们的年终花红。这场景不仅是新闻头条，更是集团掌舵者方威慷慨风格的缩影。

员工福利全面保障家庭

被誉为「红包霸总」的东北首富方威，十年来已向员工发放了近四十亿人民币的现金红利，其豪气从未打折。然而，令人玩味的是，如此大规模的分红并未影响他个人财富的增长。根据2025年胡润百富榜，方威的身家已从前一年的405亿飙升至525亿（人民币），稳坐东北地区企业家的首位。

员工怀抱大摞现金。
员工怀抱大摞现金。
方大集团年终分红时的「现金墙」。
方大集团年终分红时的「现金墙」。
被誉为「红包霸总」的东北首富方威。
被誉为「红包霸总」的东北首富方威。

与企业高调的行事风格形成鲜明对比的，是方威本人极度的低调与神秘。他鲜少在公众面前露面，却为方大集团精心打造了一套堪称中国民营企业典范的员工福利体系。

这套体系远不止节日奖金那么简单，而是一张深入制度、覆盖所有员工及其家庭的巨大保障网络。它包含九大特色福利，如医疗资助、大病救助、方威励志奖学金，甚至还有为员工提供的养老金和孝敬父母的专项补贴，构成了一个企业级的全面家庭保障计划，展现了他商业操作中鲜为人知的另一面。

