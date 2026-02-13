中国首次海上实施 运载火箭搜索回收｜有片

据中国载人航天工程办公室消息，2026年2月11日，在长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验中，火箭完成低空演示验证飞行并在海上安全溅落。

中国完成首次火箭一级箭体海上打捞回收任务。 央视

2月13日上午，海上搜索回收分队完成火箭一级箭体打捞回收任务。这是中国首次在海上实施运载火箭搜索回收任务，对推进运载火箭可重复使用技术发展具有重要意义。

据介绍，此次参试的长征十号运载火箭，主要用于载人月球探测任务，兼顾近地空间站运营，其统筹研制的长征十号甲火箭一子级箭体具备可重复使用能力。

