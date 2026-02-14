定妆喷雾｜每天用两次 22岁浙女主播患肺炎 专家教4招减风险

春节返乡为了时刻保持精致妆容，不少爱美女士都会把定妆喷雾塞进行囊。然而，这类备受追捧的美妆喷雾产品若使用不当，可能悄悄损伤肺部健康。在浙江杭州，22岁网络主播小江每天要长时间直播带货，为了保持精致持久的妆容，她每天使用定妆喷雾两次，持续近半年后出现高烧、肺部多发阴影等症状，被诊断为间质性肺炎。

化学微粒吸入肺触发炎症

据《新民晚报》，小江来到浙江医院时已高烧多日，体温突破40℃。血液检查显示，白细胞、中性粒细胞和C反应蛋白均异常升高，同时嗜酸性粒细胞水平明显偏高，随后胸部CT影像双肺出现多处斑片状模糊阴影，临床诊断为间质性肺炎。致病原因一度成谜，直到医生详细追问日常习惯，小江才提到自己长期、高频次使用定妆喷雾。

王洪主任医生分析，问题出在喷雾产品中的挥发性化学成分。定妆喷雾与防晒喷雾类似，喷出后形成大量悬浮在空气中的微小液滴，一旦在密闭空间密集吸入，这些化学物质可直接刺激肺部组织，诱发免疫系统过度反应。

值得注意的是，小江在接受对症治疗仅3天后，血象指标迅速回落，肺部炎症明显吸收，病程明显短于普通细菌性肺炎。这一特点也成为医生锁定「化学物吸入致病」的重要依据。

医生指出，定妆喷雾中含挥发性化学成分，吸入后可能直接损伤肺部细胞，诱发过敏性肺炎，严重时甚至发展为呼吸衰竭。

王洪医生提醒，除了定妆喷雾，日常生活中常见的防晒喷雾、杀虫剂、空气清新剂等产品，同样含有挥发性有机物、香精、防腐剂等成分。当人们在卫生间、卧室、车内等狭小密闭空间大量使用时，喷出的极细颗粒极易被吸入气道深部。

以下几类人群需格外警惕：

患有慢性荨麻疹、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、支气管哮喘等过敏基础疾病者；

气道敏感的儿童；

需长时间带妆、频繁补喷的职业人群。

若确实需要使用喷雾类产品，专家建议：