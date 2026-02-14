Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

定妆喷雾｜每天用两次 22岁浙女主播患肺炎 专家教4招减风险

即时中国
更新时间：08:00 2026-02-14 HKT
发布时间：08:00 2026-02-14 HKT

春节返乡为了时刻保持精致妆容，不少爱美女士都会把定妆喷雾塞进行囊。然而，这类备受追捧的美妆喷雾产品若使用不当，可能悄悄损伤肺部健康。在浙江杭州，22岁网络主播小江每天要长时间直播带货，为了保持精致持久的妆容，她每天使用定妆喷雾两次，持续近半年后出现高烧、肺部多发阴影等症状，被诊断为间质性肺炎。

化学微粒吸入肺触发炎症

据《新民晚报》，小江来到浙江医院时已高烧多日，体温突破40℃。血液检查显示，白细胞、中性粒细胞和C反应蛋白均异常升高，同时嗜酸性粒细胞水平明显偏高，随后胸部CT影像双肺出现多处斑片状模糊阴影，临床诊断为间质性肺炎。致病原因一度成谜，直到医生详细追问日常习惯，小江才提到自己长期、高频次使用定妆喷雾。

王洪主任医生分析，问题出在喷雾产品中的挥发性化学成分。定妆喷雾与防晒喷雾类似，喷出后形成大量悬浮在空气中的微小液滴，一旦在密闭空间密集吸入，这些化学物质可直接刺激肺部组织，诱发免疫系统过度反应。

值得注意的是，小江在接受对症治疗仅3天后，血象指标迅速回落，肺部炎症明显吸收，病程明显短于普通细菌性肺炎。这一特点也成为医生锁定「化学物吸入致病」的重要依据。

医生指出，定妆喷雾中含挥发性化学成分，吸入后可能直接损伤肺部细胞，诱发过敏性肺炎，严重时甚至发展为呼吸衰竭。

王洪医生提醒，除了定妆喷雾，日常生活中常见的防晒喷雾、杀虫剂、空气清新剂等产品，同样含有挥发性有机物、香精、防腐剂等成分。当人们在卫生间、卧室、车内等狭小密闭空间大量使用时，喷出的极细颗粒极易被吸入气道深部。

以下几类人群需格外警惕：

  • 患有慢性荨麻疹、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、支气管哮喘等过敏基础疾病者；
  • 气道敏感的儿童；
  • 需长时间带妆、频繁补喷的职业人群。

若确实需要使用喷雾类产品，专家建议：

  • 尽量在开阔、通风良好的环境下使用；
  • 避免对脸直喷，建议先喷在化妆海绵或刷具上再上妆；
  • 气雾瓶应远离热源，避免摔打碰撞；
  • 使用后如出现持续咳嗽、胸闷、发热等不适，应及时就医并告知医生最近使用过喷雾。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
2小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
20小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
19小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
13小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
17小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
13小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
15小时前
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
19小时前