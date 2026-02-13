成为中国人｜欧美年轻人掀中式生活热 饮热水泡养生茶视频风靡

喝热水、泡养生茶、在家穿拖鞋……晒中式生活的短视频近期风靡TikTok等各大海外社交平台，不同国家年轻人纷纷效仿，戏称自己正「成为中国人」。中国官媒新华社、《人民日报》热烈回应这场潮流，称这是中国软实力增强的象征。事件也引发外媒关注，《纽约时报》撰文指，对部分美国民众而言，这成为他们对本国政治失望后一种带讽刺意味的表达。

喝热水穿拖鞋「成为中国人」

「从明天开始，你要变成『中国人』了」「如果你也喜欢吃火锅、广式点心、川菜……没错，你是中国人！」TikTok华裔博主Sherry近期在多条短视频中以幽默而权威的口吻列出「中国人守则」，她介绍称，中国人在家常常穿拖鞋、不能喝冰水、早上要喝粥，还有独特的中医理念、冬季养生方法、春节习俗和饮食习惯等。相关视频几乎每条都获得了超过百万播放，一场全球性的「中式生活方式」模仿秀就此引爆。

许多年轻的外国朋友开始将「中式生活」视作全新生活指南。大家纷纷在社交媒体上晒出自己喝热水、煲汤煮粥、练习八段锦的日常，还有人在家蹬上了新买的棉拖、泡起枸杞……去年10月，一位外国网友发布的吃小笼包视频获得超过140万播放；同月，另一位外国女生吃面条毛豆的10秒短视频，播放量超过60万。

数百万外国网友直言，自己进入了「人生中非常中国化的时期」。在TikTok评论区，大家留言称「有点紧张，我第一次变中国人」「自从开始中式养生，我的生活从没这么规律过」「作为新晋中国人，我家有3双拖鞋，我已经好几周没喝冷饮了。」

官媒：中国软实力增强

潮流走红之后，中国官方也开始热烈回应，新华社和《人民日报》陆续跟踪发文，称这是中国软实力增强的象征。外交部发言人林剑本月6日指出，「我们热忱欢迎外国朋友来中国过春节，体验热情友好，感受温暖喜庆。」中国驻美大使谢锋表示，鼓励美国人亲自去发现一个「既酷又热情好客」的中国。

《纽约时报》引述专家指，随着Labubu玩偶及其他中国文化产品风靡全球，「成为中国人」系列梗或预示着中国在海外软实力的提升。而对一些美国的影片创作者而言，在美国政治两极分化、充满不确定性的当下，也成为他们对本国政治失望后一种带有讽刺意味的表达。华裔加拿大博主克莱尔则告诉BBC，「我觉得这场玩梗式的潮流能很好消解美国的叙事霸权」。