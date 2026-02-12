Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈阳暴风雨温泉爆红 网民：铁达尼式体验︱有片

即时中国
更新时间：20:50 2026-02-12 HKT
发布时间：20:50 2026-02-12 HKT

狂风、巨浪、暴雨、闪电、雷鸣，沈阳一间新开的洗浴中心，以视听科技模拟出大自然的末世景象，让浴客能安全地沉浸式体验暴风雨温泉，在网上迅即成为热话，有体验过的浴客留言说，感觉真的很恐怖。

浴客：如置身恐怖末世

综合网上消息，沈阳皇姑区银山路近日新开的禄佰仕温泉酒店，成为谈论焦点。网民指，酒店内的大型洗浴中心，有一个人工的暴风雨温泉，令人一试难忘。

据率先体验过的浴客短片，该个大型温泉池设在室内，天花被巨型出水管覆盖，不断洒落强劲水柱，池的三面则被高大的投射屏幕包围，不断播出3D龙卷风、滔天巨浪、闪电等画面，配合强劲的音响及灯光，令人如置身在末世海难中。

有曾体验过暴风雨温泉的网民指，当日在深夜进入温泉池，真的像身处末世的汪洋内，「感觉很恐怖」。

网民也纷纷留言，「东北洗浴又玩出新高度」、「泰坦尼克号（铁达尼号）式体验」、「有点可怕啊」、「花钱遭罪的现实」、「快发店名！我要去！」、「连个救生圈都不给安排？」、「很有压迫感」、「做了坏事的，可不敢在这泡」。

也有网民分享，指类似的暴风雨温泉，天津在去年已经引入。

