北京「稻香村」︱习近平落区考察 「带挈」3款糕点成爆款

国家主席习近平10日早上在北京考察，到了老字号「稻香村」参观传统糕点制作情况，并选购了「蜜三刀」、「奶油麻花」和「开花枣」三款。民众获知后，即大排长龙跟风抢购，令该三款糕点热卖。

大批民众到北京「稻香村」，购买习近平也选用的3款糕点。中新社

习近平10日到北京糕店老字号「稻香村」考察。新华社

综合内媒报道，获习近平加持后成为爆款的三款糕点，令门店要不断补货。北京稻香村零号店店长曹思源表示，习近平当日在店里购买了3样糕点，分别是「蜜三刀」、「奶油麻花」和「开花枣」，结果这3样糕点已经成门店「爆款」，吸引大批民众前往购买。

他直言，「大家都想来尝尝总书记选中的新春年味。同时也带动了零号店的九宫格礼盒、京味西点等特色产品。」

曹思源指出，习近平亲临考察时，在文创展台前，由店员介绍了枣花抱枕、冰箱贴等特色文创，习近平问到北京稻香村的门店数量、品牌历史、总店位置等问题。