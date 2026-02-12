上海地铁工地渗漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面设施︱有片

上海闵行区七莘路昨日（11日）有在建地铁工地因施工渗漏，发生大面积路陷。消息指，事件中无人受伤。



据通报，事件发生后七莘路（北起黎康路至七莘路1189号近秀文路）、黎安路（西起秀波路至黎安路667号近秀溪路）部分路段封闭，禁止通行。



有指，渗漏点由中铁隧道局承建，属嘉闵线18标段施工范围，现场启动应急预案处置，封闭持续至抢险结束。

网上流出影片所见，事发时有路面大面积下陷，附近亦有相信是工人在施工。在道路围挡的路段，一处路面有明显凹陷，周围围著不少工作人员，周围堆放著一些施工设施。不久，道路开始迅速塌陷，路面沉入地下，旁边的简易工程房也陷入坑洞。同时，坑洞塌陷问题进一步扩大，周围工作人员迅速散开。



烟尘散开后，可看到坑洞中疑似地下管道受损，管道中不断向塌陷的坑洞喷水。



2月11日晚，「上海申铁」发布通报称，嘉闵线承建的七莘路站至莘建路站区间右线接收端施工时发生局部渗漏现象，正在对渗漏点进行处置，无人员伤亡。 ​​​

该区域曾于2023年8月22日发生新龙路七莘路西侧路段路面塌陷，此次为地铁施工期间的新发事件，暂无次生灾害报告。