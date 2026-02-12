「性商训练营」内幕 3天收近¥5000被硬销「缩阴」凝胶

「眼神给出去，身体形成了一个X型……」近日，周媛因为一则「X型回眸」教程成为舆论焦点。这位自称是「中国性商第一人」，还开设了「魅力女性修炼班」的网红，目前已被立案调查。近日内媒《南方都市报》就揭露了她名下的「黑白颠性商学院」课程的内幕，还有类似的「性商训练营」踢爆利用女性对两性关系的焦虑，将其变现为巨额利润的灰色产业链。

三天¥4980的「尤物」训练营

周媛的「魅力女性修炼班」分为线上线下两种，其中线下主推的「三天三夜性商训练营」收费高达4980元（人民币，下同）。据曾参加过的学员透露，课程内容包罗万象，从心理疗愈到肢体开发，但核心却围绕著极具争议的「技巧」。

在周媛亲自教授的大课上，她要求所有学员穿上红色吊带，指导她们模仿电影中的妖狐「妲己」，学习如何与男性互动，甚至上演「为大王止血」等充满性暗示的戏码。而在分组小课中，「导师」们会展示如「电动马达臀」等动作，却不教授具体方法，仅以几个有氧运动带过，让学员事后有「被骗了」的感觉。

更让学员反感的是，课程中充斥著大量的销售引导。几乎每堂课，「导师」都在塑造个人品牌，贬低、说教学员，并大力推销自己的私教课。这场看似旨在提升女性魅力的训练，实则是一场精心包装的营销大会，其真正目的远非教学。

引流至天价医美项目

据南方都市报，这些「性商训练营」的最终目的，是将学员引流至利润更高的医疗美容项目。一位曾负责女性私密医疗器械市场项目的业内人士李女士揭露，这早已是行业内公开的秘密。她参加的半天课程内容比网络流传的影片更加露骨，其核心逻辑是：将夫妻感情不和完全归咎于女方的性魅力与技巧不足，从而制造焦虑。

在这种封闭式的训练营里，学员身边会被安排「美容师」全程陪伴，禁止学员间私下交流。一旦学员的心理防线被攻破，便会被引导至合作的「医美」机构。据悉，通过这种训练营成交的客单价惊人，竟高达10万至70万不等。这些机构因需向引流渠道支付高额佣金，其项目价格通常远高于市场价。女性的婚姻价值被赤裸裸地等同于性价值与生育价值，她们的脆弱点，成为了商家赚取数十倍利润的工具。

硬销不合规「缩阴」产品

除了天价医美，训练营还大力兜售各种所谓的「私密养护」产品。有机构在朋友圈宣传多款抑菌软凝胶，并吹嘘其具备「修复糜烂、紧致缩阴、收缩骨盆」等神奇功效。

然而，内地卫生部门早已明确指出，这类抗抑菌制剂并不具备护理、保健或治疗作用，其宣传的功效涉嫌夸大。不当使用不仅无法达到效果，更可能破坏私处自身的微生态平衡，对黏膜造成损伤。

律师指出，这种诱导消费的行为，可能涉及虚假宣传乃至非法行医，需承担相应的法律责任，甚至面临高额索赔。