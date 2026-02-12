Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拾金不昧｜深圳水贝¥15万银砖遗留街头 尽职保安看守待警到场处置

即时中国
更新时间：16:05 2026-02-12 HKT
发布时间：16:05 2026-02-12 HKT

近日，内地网民在社交平台发布视频爆料，称罗湖水贝珠宝城路边有人遗留价值十余万元的银砖，引发路人围观。据了解，每块银砖上面标注为1000克，按照目前金银市场价，7块银砖的价值近15万元（人民币，下同）。11日，经罗湖警方核实失主已找到，银砖已被领回。

巡逻惊见银砖放路边

据《南方都市报》，2月8日下午，罗湖水贝珠宝城南区保安队员马玉双，在正常巡逻时发现银砖。据其介绍，当日下午4时30分许，路过金展大厦东门时，发现路边堆放著一摞银砖，粗略一数约有六七块，周边仅有往来行人，并未见到物主。

马玉双推测这些银砖可能是路人临时放置，便转身继续开展巡逻工作。3分钟后，当他再次巡逻至该地点时，发现银砖仍在原地，周边依旧无人看管，于是传呼值班室，详细汇报了现场情况，随后便坚守在银砖旁，寸步不离地看护，防止物品丢失或被人误拿。

CCTV还原事件

据保安室闭路电视画面显示，当日下午4时15分左右，一名男子骑电动单车停靠在路边，将一包白色物品放置在路边。随后，一名身著顺丰快递工衣的男子与另外两人赶来，四人聚集在白色物品旁交流了十余分钟，之后先后离开，未将该物品带走。约十分钟后，保安马玉双巡逻至此，发现了这包遗留物品——即后续确认的银砖。

马玉双的班长闫晶波接到汇报后，第一时间用专用传呼机联系了辖区民警。他立即带领其他保安队员赶赴现场，与马玉双一同坚守在银砖旁，直至警方到场处置。闭路电视显示，当日下午5时08分，民警抵达现场，对银砖进行清点后将其取走。

据马玉双及警方现场确认，遗留的银砖共计7块，每块银砖上均标注重量为1000克。按照当前金银市场价格估算，这7块银砖的总价值接近15万元。

罗湖警方称，经过多方查找，目前失主已被找到，遗落的7块银砖也已被失主成功认领，相关后续事宜已妥善处理。

据悉，保安团队隶属于深圳市吉好物业管理有限公司，主要负责水贝珠宝城南区的治安管理工作。保安队员日常巡逻时捡到黄金、珠宝等贵重物品的情况极为常见。

