湖南两百厌星乱掟炮仗 1200年古树被烧近10小时幸存

即时中国
更新时间：13:30 2026-02-12 HKT
发布时间：13:30 2026-02-12 HKT

湖南永州一棵跨越12个世纪的古樟树，在烈火中焚烧近10小时后奇迹般存活，起火原因竟是两名未成年儿童将爆竹扔进树干空洞所致。

多次出现复燃

据湖南道县林业局2月11日通报。2月9日下午3时许，湖南道县林业局接报祥霖铺镇祥霖铺居委会一棵古樟树发生火情。湖南道县林业、消防、应急管理等部门迅速抵达现场，组织开展灭火救援工作。由于该树树干及粗枝空心弯曲，内部油脂含量较高，火点位置隐蔽且分散，明火扑灭后多次出现复燃现象，历经7小时努力，火势被扑灭。经县森林公安部门调查，该火情是两名未成年小孩将爆竹扔进树干空心部所致。

通报称，该树树龄约1200年、高约20米、胸径3.2米，已纳入省古树名木「一树一档」管理。目前，该局已会同上级林业专家及古树保护机构，对该树受损状况开展了现场勘察，并制定了抢救复壮方案。

经专家鉴定，火情导致树干内部腐朽木质部碳化，部分枝干出现折断，但树干表皮及韧皮部组织保持完整，水分与养分输送功能仍维持正常，未造成致死性损伤。

林业局将推进该古樟树的抢救复壮工作，并对相关人员进行责任追究。同时，对全县古树名木开展安全隐患排查，杜绝此类事件再次发生。

