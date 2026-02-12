Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查

更新时间：10:39 2026-02-12 HKT
发布时间：10:38 2026-02-12 HKT

近日浙江体育职业技术学院一名体操运动员家长公开反映「其女儿遭遇教练体罚、索财后堕楼」，引发广泛关注。浙江体育职业技术学院11日证实，当地公安机关已对2名涉事教练立案调查，学院已对涉事教练作出停职处理。

两涉事教练被炒

据内媒报道，当事人名叫傅佳丽，4岁练体操，9岁进省队，10岁拿省运会女子全能冠军。从这一段简短履历看，这是一个非常优秀体操苗子，但是外界很难想像她在成长过程中遭遇了怎样的磨难。

据傅佳丽的母亲控诉，傅佳丽被主教练唐某、副教练施某长期扇耳光、辱骂、体罚，还以罚款、过节送礼、训练费等名目，累计索要4.3万余元（人民币，下同）。

她又指，两位教练以「训练罚款、过节红包、改善伙食、打点关系」等各种理由，反复向孩子与家长要钱。单次罚款最高5000元、逢年过节必须送礼转账，傅佳丽自己的零用钱、压岁钱也被索要，家属累计转账+现金43000余元，每一笔都有记录。

去年11月25日，一次训练失误后，傅佳丽被保温杯砸肩、被骂「活著浪费空气」，当晚情绪崩溃从四楼纵身跳下，造成肺挫伤、肋骨骨折、脾脏出血、肝功能重度损伤。当母亲赶到医院，看到的不是活蹦乱跳的女儿，而是浑身是伤、生命垂危的孩子。

随后傅佳丽走上了长达77天的维权路，今年1月傅佳丽家属忍无可忍，将完整证据链——转账记录、聊天记录、伤情报告、录音、证人证言公之于众，事件才彻底引爆舆论。

据最新通报，浙江体育职业技术学院依据已核查的体罚学生、收受家长财物等问题，已解除涉事教练职务。因为已经立案，后续单位还将根据公安机关最终调查结果，对相关责任人处以相应的处罚，而傅佳丽据称目前身体恢复情况良好。

防止自杀求助热线：

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
利民会： 3512 2626
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

